Omenirea, vulnerabilă: Cea mai mare pană informatică din istorie a produs efecte devastatoare

Pana informatică a fost provocată de o eroare la o actualizare de software de la CrowdStrike - o companie de securitate cibernetică cu sediul în Austin, Texas - pentru sistemul de operare Windows 10, care a făcut ca toate computerele să rămână blocate în aşa-numitul "ecran albastru al morţii" (Blue Screen of Death, pe scurt BSoD, un mesaj de eroare afişat de diferite sisteme de operare, mai ales în Microsoft Windows, la întâlnirea unei erori de sistem critice - n.r.), potrivit explicaţiilor oferite pe platforma în X de George Kurtz, director general al companiei.



Expertul în securitate cibernetică Troy Hunt, şeful popularului portal privind securitatea cibernetică şi starea reţelelor online HaveIBeenPwned, a apreciat că, prin dimensiunea globală pe care a avut-o, aceasta a fost "cea mai mare pană informatică din istorie".



Apel la calm: Nu a fost un atac cibernetic



Kurtz, fondatorul CrowdStike, a subliniat pe X că ceea ce s-a întâmplat nu a fost un incident de securitate sau un atac cibernetic, ci mai degrabă o problemă izolată pentru care clienţii au primit sprijin pentru a obţine cele mai recente actualizări.



După cum au explicat experţi IT pentru EFE, cea mai recentă actualizare a driverelor Falcon conţinea erori; imediat a ''picat'' Azure, platforma de cloud computing creată de Microsoft pentru a construi, testa, implementa şi administra aplicaţiile şi serviciile utilizând infrastructura sa globală. Asta a provocat apariţia ''ecranelor albastre ale morţii'' care semnalau că în întreaga lume sistemele nu mai funcţionează şi că serverele trebuiau repornite.



Kutz şi-a cerut iertare pentru întreruperi şi a dat asigurări că inginerii săi au rezolvat deja problema care a cauzat defecţiunea globală, avertizând totuşi că anumiţi clienţi vor avea de aşteptat mai mult până când lucrurile să revină la normal.



Transportul aerian, cel mai afectat sector



Pana informatică de la Microsoft a provocat incidente la înregistrarea pasagerilor, erori în conexiunile la reţea şi în sistemele de informaţii ale companiilor aeriene din întreaga lume, motiv pentru care numeroşi pasageri au rămas la sol ca urmare a modificării masive a mii de zboruri.



Principalele companii aeriene ale lumii, American Airlines, Delta şi United, au anulat sau amânat cursele aeriene "la nivel global", provocând cozi lungi la aeroporturi.



În Statele Unite, pana informatică a avut un impact masiv, în special asupra sectorului aviaţiei şi logisticii. Peste 31.000 de zboruri au fost întârziate şi aproximativ 3.600 au fost anulate.



În Europa, mai multe aeroporturi au fost afectate. Este cazul Heathrow din Londra, unul dintre cele mai aglomerate, care a implementat planuri de urgenţă pentru a minimiza impactul asupra călătoriilor. Au fost afectate şi aeroporturile Luton, Gatwick, Stansted, Edinburgh şi Manchester (Regatul Unit), Roma (Italia), Schiphol (Olanda), Berlin (Germania), Zurich (Elveţia) şi Cracovia (Polonia).



În America Latină, ţări precum Argentina, Panama, Republica Dominicană, Peru, Honduras şi Chile au fost cel mai puţin afectate, iar companiile lor aeriene naţionale şi internaţionale, cu câteva excepţii, au anunţat că operaţiunile se desfăşoară normal.



Companiile aeriene şi aeroporturile din Asia şi Oceania au confirmat, de asemenea, că au avut probleme cu computerele. Mai multe companii, inclusiv companii aeriene din Emiratele Arabe Unite (EAU), Kuweit şi Bahrain au fost afectate, deşi în cea mai mare parte "în mod limitat".



La rândul său, Autoritatea Aeroportuară din Hong Kong a activat mecanismul de răspuns pentru situaţii de urgenţă la aeroport pentru a asigura continuitatea serviciilor pentru călători.



Aeroporturile din Sydney şi Melbourne, din Australia, au anunţat sâmbătă că sistemele lor informatice au revenit la funcţionarea normală.



Incidente globale



Nu doar companiile aeriene au fost afectate de pana informatică, întreruperile au afectat şi bănci, instituţii, organizaţii şi spitale. Chiar şi sistemul informatic Paris 2024 a fost parţial afectat, ceea ce a împiedicat livrarea uniformelor şi a acreditărilor.



În Australia, întreruperile s-au extins şi la sistemul de plată al supermarketurilor, precum Woolworths, şi al băncilor, fiind afectate NAB, ANZ, Commonwealth Bank şi Bendigo Bank.



În Japonia, pana a provocat blocaje pe site-ul sistemului feroviar şi a afectat casele de marcat ale diferitelor companii.



Mai multe companii germane, precum Deutsche Bank sau Deutsche Telekom, s-au confruntat cu efectele penei informatice. Până şi spitalele din Israel au fost afectate, potrivit ziarului local Times of Israel.



În Regatul Unit, Bursa de Valori din Londra, companiile de căi ferate şi reţeaua de televiziune Sky au raportat întreruperi.



Compania feroviară daneză DSB a avut, de asemenea, probleme în furnizarea serviciilor pe internet. În plus, transportul public suedez a fost afectat în mai multe oraşe, iar Apotek 1 - cel mai mare lanţ de farmacii din Norvegia, cu peste 400 de farmacii - a fost nevoit să se închidă vineri din cauza "problemelor tehnice".



La nivel corporativ, la închiderea bursei de pe Wall Street, compania de tehnologie CrowdStrike a pierdut 11% după actualizarea defectuoasă a platformei sale de securitate.



Efecte inegale pe continentul american



Pana globală a afectat în mod inegal ţările de pe continentul american, Statele Unite şi Canada întâmpinând cele mai mari probleme, în special în sectorul aviaţiei şi al sănătăţii.



Majoritatea ţărilor din America Latină au anunţat că impactul a fost minim, şi, deşi Mexic şi Brazilia au raportat mai multe probleme, stabilitatea a fost menţinută în operaţiunile critice.



În sectorul sănătăţii din SUA, instituţii precum sistemul medical Kaiser Permanente şi mai multe spitale din Houston s-au confruntat cu întreruperi în accesul la informaţiile despre pacienţi, ceea ce a dus la anularea programărilor şi întârzieri în proceduri critice, cum ar fi transplanturile.



În Canada, pana informatică a afectat bănci, aeroporturi şi spitale. Compania aeriană Porter a suspendat temporar toate zborurile, iar aeroportul din Toronto a suferit întârzieri din cauza unor probleme cu companiile aeriene din SUA care operează în acest oraş.



În Mexic, infrastructura aeriană nu a fost afectată direct de pana informatică, datorită utilizării propriilor sisteme protejate împotriva interferenţelor externe. Cu toate acestea, au existat întârzieri şi anulări la zborurile internaţionale.



Brazilia a înregistrat unele probleme la serviciile unor distribuitori de energie electrică şi o anumită instabilitate la bănci precum Bradesco, Next, Neon şi Banco Pan, însă controlul traficului aerian nu a fost afectat, iar serviciul de furnizare a energiei electrice a rămas stabil.

