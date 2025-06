FCSB - drum liber spre toamna europeană. CFR Cluj - pe urmele Corvinului Hunedoara

Pentru echipa lui Gigi Becali sorții i-au hărăzit campioana din Andorra, echipa de amatori Inter Club d’Escaldes, iar în preliminariile Europa League, CFR Cluj va întâlni adversara Corvinului Hunedoara de anul trecut, Paks.

Tragere la sorți prietenoasă și pentru FCSB, și pentru CFR Cluj. Azi își vor afla adversarele și celelalte două reprezentante ale noastre în cupele europene, Universitatea Craiova și U Cluj.

FCSB, merge la trei capete

Dacă se respectă calculele hârtiei, FCSB are asigurată prezența cel puțin în faza Europa League, iar CFR cel puțin faza Conference League. În funcție de adversara din Turul 3, FCSB poate fi deja cu un picior în Europa League și doar o suită de ghinioane ar putea-o „retrograda” în a treia competiție, Conference League.

FCSB va juca peste o lună cu cel mai slab adversar din urna necapilor de serie, andorrezii de la Inter Club d’Escaldes. Primul meci se va juca la București, pe 8 iulie, probabil pe stadionul Steaua, apoi va merge în Andorra, 15 iulie, să facă doar act de prezență pentru că nici cele mai haioase astre oricât s-ar alinia nu pot încurca campioana României să învingă la scor.

Așa că FCSB se poate gândi deja la turul următor preliminar al Champions League, unde poate întâlni una dintre echipele Zalgiris (Lituania), Pafos (Cipru), RFS Riga (Letonia), Zrinjski Mostar (Bosnia și Herțegovina), Lincol Red Imps (Gibraltar), KuPS Kuopio (Finlanda), The New Saints (Țara Galilor), Drita (Kosovo), Breidablik (Islanda), Linfield (Irlanda de Nord), Buducnost (Muntenegru) sau Rijeka (Croația). Niciuna dintre acestea nu ar trebui să creeze emoții FCSB și odată trecut și de acest tur, are asigurată în proporție de 99% prezența în cel puțin în faza ligii Conference League. Azi, la prânz, se va afla lista posibililor viitori adversari din turul 3 preliminar, unde însă FCSB nu va mai fi cap de serie. Iar dacă va avea ghinionul unui adversar ca FC Basel, Sturm Graz, Olympiakos, Celtic Glasgow sau Slavia Praga va continua cu play-off-ul Europa League, unde va fi cap de serie. Și chiar dacă va fi învinsă va avea asigurat locul din marea grupă a Conference League.

Desigur, Gigi Becali visează la Liga Campionilor, însă pentru asta ar trebui să treacă de două campioane în turul 3 și în play-off.

Traseu mai dificil pentru CFR

Pentru CFR Cluj este nevoie de mai mult și trebuie să tragă tare pentru a prinde toamna europeană. Pentru acest tur preliminar este cap de serie însă își va pierde în turul următor acest statut. Pentru asta va trebui să treacă de Paks, câștigătoarea Cupei Ungariei, adversara de anul trecut a Corvinului Hunedoara. Meci greu. Cu siguranță că maghiarii nu vor mai trata meciul cu CFR așa cum l-au tratat anul trecut pe cel cu Corvinul, pierzând acasă cu 4-0. Teoretic, CFR ar fi favorită, însă nu-i va fi ușor.

Dacă va trece de Paks, în turul următor adversarii nu vor mai fi de nivelul maghiarilor. Pe „lista de așteptare” sunt Șahtior, Braga, Maccabi, Midtjylland, Legia Varșovia, Partizan, Sheriff Tiraspol, Servette, Austria Viena și Anderlecht, iar dacă va reuși să treacă de unul dintre aceștia, în următorul tur adversarii devin și mai „răi”. În această situație și cu coeficientul UEFA pe care-l are echipa din Gruia este foarte probabil ca CFR Cluj să dispute următorul tur preliminar în Conference League. Care nu este deloc puțin lucru.

Desigur, se cunoaște situația financiară de la CFR și că principala sursă financiară sunt banii de la UEFA, însă ar trebui să privească altfel lucrurile. În primul rând s-o ia calm, de jos, din Conference League, unde adversarii sunt mult mai abordabili, și să adune victorii. Multe victorii. Doar așa își va crește coeficientul UEFA și va intra pe lista capilor de serie la tragerile la sorți, pentru că, la urma urmei, în clasamentul coeficienților, o victorie în Champions League, în Europa League sau în Conference League tot atâtea puncte îți aduc la coeficient. Luând-o logic, cam câte victorii ar putea obține CFR în Europa League și câte în Conference. Desigur, există o diferență la primele de victorie, dar, repet întrebarea, câte victorii ar putea obține CFR în Europa League?

Din păcate, la CFR continuă greșelile de pe vremea lui Árpád Pászkány, în care s-a vrut performanța peste noapte, au fost aduse „trei generații de portughezi”, s-a cheltuit astronomic până când clubul a intrat în insolvență. Este adevărat că s-au obținut performanțe, că s-a câștigat campionatul, că CFR a dominat fotbalul românesc, însă a fost „performanță de dragul performanței”, pentru că din punct de vedere financiar, clubul din Gruia a fost mereu pe pierdere, iar acum, din nou, este foarte aproape de o nouă intrare în insolvență.

Paradoxul la Cluj este că în ciuda faptului că CFR Cluj este o echipă mai veche ca U Cluj, performanțele dintre cele două sunt incomparabile, tot U Cluj rămâne echipa orașului. Nu echipa Nr. 1 a orașului, ci singura. În ciuda titlurilor de campioană și a rezultatelor din ultimii ani, CFR tot nu a adus noi suporteri. Imaginile cu stadionul din Gruia sunt de cele mai multe ori dezolante. Iar dacă nu umpli stadionul... nu acoperi din bilete nici cheltuielile de întreținere.

Am întrebat un suporter clujean al lui „U” despre această situație. „Domnule, nouă nu ne-a plăcut din capul locului proiectul CFR-ului când l-a luat Árpád Pászkány. Inițial, el voia să investească la «U». Nu știu de ce nu s-au înțeles. A luat apoi gratis CFR-ul în divizia C, a băgat bani, e adevărat, dar a fost arogant după ce a avut rezultate, ne-a privit de sus și a avut o atitudine față de noi care ne-a supărat. Árpád Pászkány a avut o ambiție să demonstreze cuiva de la «U» că el poate de unul singur, doar că singur a și rămas. Clujenii nu l-au urmat. Această atitudine nu s-a schimbat nici cu Nelu Varga. Iar cu atitudinea asta nu ne va face să-i susținem cât om fi noi de clujeni și unii, și ceilalți”.

