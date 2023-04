Elon Musk vrea să lanseze o platformă proprie de inteligenţă artificială, ''TruthGPT'

"Voi lansa ceva care se numeşte TruthGPT, o platformă AI care caută adevărul maximal şi care încearcă să înţeleagă natura universului", a detaliat Elon Musk într-un interviu acordat postului TV american Fox News.



CEO-ul companiilor Twitter, Tesla, SpaceX şi Neuralink consideră că este vorba despre "cea mai bună cale" pentru a garanta securitatea omenirii, deoarece "o platformă AI care vrea să înţeleagă universul nu riscă să îi distrugă pe oameni, pentru că noi suntem o parte interesantă a universului".



Acea platformă AI ideală ar funcţiona aproape la fel ca oamenii, care încearcă "să protejeze habitatul" cimpanzeilor, deşi ar avea capacitatea "de a-i vâna pe toţi şi de a-i ucide".



Mai multe site-uri de profil au relatat deja de câteva săptămâni că Elon Musk investeşte în domeniul inteligenţei artificiale. Miliardarul de origine sud-africană a înfiinţat în luna martie o nouă companie specializată în acest domeniu, denumită X.AI şi al cărei sediu general se află în Nevada.



Potrivit Financial Times, noua companie ar trebui să rivalizeze cu OpenAI, start-up-ul californian care a creat ChatGPT, o inteligenţă artificială de ultimă generaţie capabilă să interacţioneze cu oamenii şi să producă tot felul de texte la comandă.



De la lansarea sa în noiembrie 2022, succesul acelei interfeţe a dat startul unei veritabile curse în domeniul acestei tehnologii cu potenţial ridicat.



În februarie, Elon Musk a lăsat să se întrevadă intenţiile sale atunci când a publicat pe Twitter următorul mesaj: "Lucrul de care avem nevoie este TruthGPT".



El este unul dintre cofondatorii OpenAI în 2015, înainte de a părăsi însă acel start-up în 2018.



De atunci, Musk a criticat compania californiană, declarând pe Twitter, în decembrie 2022, că aceasta antrenează inteligenţa artificială pentru a fi "woke" (termen ce desemnează o parte a stângii americane), adică pentru "a minţi".



Luni, Elon Musk, semnatar al unui apel recent prin care s-a cerut o pauză în cercetările ce vizează AI de ultimă generaţie, a spus că această tehnologie "are potenţialul de a distruge civilizaţia" şi a cerut înfiinţarea "unui regulator" în acest sector de activitate.



Potrivit Financial Times, renumitul antreprenor i-a recrutat recent pe Igor Babuschkin şi Manuel Kroiss, care au lucrat în trecut la DeepMind, divizia dedicată AI în cadrul Alphabet (grupul care deţine Google).



Elon Musk ar fi cumpărat, de asemenea, 10.000 de procesoare grafice - computere necesare pentru antrenarea modelelor de limbaj -, baza sistemelor AI generative.