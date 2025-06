Începe American Independent Film Festival #9

Festivalul se desfășoară între 6–12 iunie la București, la Cinema Elvire Popesco și Cinema Muzeul Țăranului, urmând să continue în alte șase locuri din țară până la finalul lunii iunie.

???? București | 6–12 iunie

Deschidere cu The Phoenician Scheme, noul film semnat Wes Anderson

Se vede în premieră în România: The Last Showgirl, regizat de Gia Coppola, cu Pamela Anderson

Filme emblematice în versiuni restaurate: INLAND EMPIRE (David Lynch) & The Conversation (Gene Hackman)

Twin Peaks, episodul pilot al sezonului 2

Concerte live în aer liber – COMA & Mihail, în curtea Cinema Muzeul Țăranului (intrare liberă)

Castelul Bran, 13-14 iunie

La început de vară, Castelul Bran devine scenă de film și muzică live, găzduind, pe 13 și 14 iunie, o ediție specială AIFF.

Vineri, de la ora 21:30, va fi proiectat filmul „Dìdi”, debutul regizoral al lui Sean Wang – o poveste de maturizare plasată în vara anului 2008, care îl urmărește pe Chris Wang, un adolescent taiwanez-american de 13 ani, în relația cu familia, școala și propria identitate. Filmul a fost distins cu Premiul Publicului și Premiul Special al Juriului pentru cea mai bună distribuție la Sundance 2024, iar la Independent Spirit Awards 2025, a câștigat premiul pentru Cel mai bun debut în regie.

Sâmbătă, 14 iunie – Muzică live cu Ana Coman și premieră în aer liber: „The Phoenician Scheme”, noul film semnat Wes Anderson

Ediția #9 a festivalului le dedică un omagiu lui David Lynch și Gene Hackman prin proiecția a două dintre cele mai reprezentative filme din cariera lor, prezentate în versiuni restaurate recent: INLAND EMPIRE (2006) și THE CONVERSATION (1974).

INLAND EMPIRE (r. David Lynch, 2006) este un film radical și hipnotic, construit ca o meditație fracturată asupra identității, fricii și artei cinematografice. Ultimul lungmetraj semnat de Lynch o are în rol principal pe Laura Dern, într-o interpretare tulburătoare, considerată una dintre cele mai puternice ale carierei sale. Criticul Damon Wise de la Empire a descris filmul drept „o enigmă strălucitoare și excepțional de originală, spusă de un enigmatic”, remarcând profunzimea interpretării lui Dern. The Guardian nota că „Lynch creează o serie bizară de legături între mit, filme și realitate”, rezultând „un spectacol gigantic”. Filmul este considerat de mulți critici o experiență cinematografică unică, ce provoacă și fascinează în egală măsură.

THE CONVERSATION (r. Francis Ford Coppola, 1974), restaurat în 4K și relansat în 2024 în selecția Il Cinema Ritrovato, este considerat una dintre capodoperele anilor ’70. Filmul îl urmărește pe Harry Caul (Gene Hackman), un expert în supraveghere obsedat de consecințele muncii sale. Cu o atmosferă tensionată și o coloană sonoră minimalistă semnată de David Shire, The Conversation este un portret profund al vinovăției și al alienării într-o lume în care intimitatea devine iluzorie. „Un film tulburător și extraordinar de relevant chiar și azi, într-o epocă a controlului digital” – The Guardian.

Disparițiile recente ale regizorului David Lynch (ianuarie 2025) și actorului Gene Hackman (februarie 2025) marchează un moment de reflecție în lumea cinematografiei. American Independent Film Festival le aduce un omagiu prin proiecții speciale ale unora dintre cele mai reprezentative creații ale lor, într-un cadru care celebrează tocmai spiritul inovator și vocile marcante ale filmului american.

Pe lângă București și Bran, proiecțiile și evenimentele speciale din cadrul AFFl vor avea loc în premieră și alte locuri din țară:

Cluj-Napoca: 9–11 iunie (Cinema Arta)

Timișoara: 13–15 iunie (Cinema Timiș)

Arad: 17-18 iunie (Cinema Arta)

Iași: 21–22 iunie (Cinema Ateneu)

Sibiu: 25–29 iunie (în parteneriat cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu – FITS)

