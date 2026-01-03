Elveția cere ajutor european: Transferurile victimelor incendiului trebuie făcute în 48 de ore

Capacitățile din Elveția, necesare pentru tratamentele arșilor, s-au dovedit insuficiente, motiv pentru care guvernul a solicitat sprijin european pentru pacienții cu arsuri grave, după incendiul din stațiunea Crans-Montana.

Potrivit autorităților federale, aproximativ 50 de pacienți urmează să fie transferați până duminică în clinici specializate din mai multe state europene. „Transferurile sunt urgențe medicale”, a transmis Cancelaria Federală în cursul zilei de vineri.

Oficialii elvețieni au explicat că pacienții cu arsuri severe „au nevoie de o îngrijire medicală extrem de specializată”, care se poate întinde pe parcursul mai multor luni.

Deși spitalele universitare din Lausanne și Zürich au asigurat tratamentul de înaltă specializare în faza inițială, autoritățile elvețiene recunosc că „resursele disponibile pentru îngrijirea optimă pe termen lung sunt insuficiente, din cauza numărului mare de pacienți cu arsuri grave”.

În aceste condiții, Elveția a activat Mecanismul European de Protecție Civilă, după ce mai multe state și Centrul European de Coordonare a Răspunsului la Urgențe – structura UE care gestionează intervențiile în situații de criză – și-au oferit sprijinul. Ajutorul include locuri în clinici specializate, capacități de transport aerian medical și echipe medicale dedicate evaluării pacienților cu arsuri.

Autoritățile federale au comunicat că „două echipe de medici din Franța și Italia, specializate în evaluarea arsurilor, sprijină deja spitalele din cantonul Valais și din Lausanne”. Specialiștii francezi și italieni sunt și cei care coordonează transferurile internaționale.

Strategia de transfer a pacienților a fost stabilită astfel încât cât mai mulți răniți să poată fi tratați în clinici specializate, din Elveția sau din alte țări. Sunt transferați atât pacienți cu domiciliul în afara Elveției, cât și pacienți elvețieni, pentru a le asigura cea mai bună îngrijire medicală posibilă. Evacuările medicale sunt realizate în colaborare cu spitalele implicate, serviciul de salvare aeriană și parteneri europeni.

Repartizarea pacienților pe locurile disponibile se face exclusiv pe criterii medicale. „Sunt decizii medicale care sunt determinante”, au transmis responsabilii din sistemul sanitar.

Potrivit acestora, „transferurile trebuie realizate cel târziu în următoarele 48 de ore”, interval considerat decisiv din punct de vedere medical pentru efectuarea transportului.

Majoritatea transferurilor vor avea loc către Germania, Franța, Italia și Belgia, însă au fost oferite locuri și de către alte state. Autoritățile elvețiene au precizat că, având în vedere amploarea cazurilor, pot fi necesare transferuri și către țări mai îndepărtate.

Capacități de transport aerian medical sunt puse la dispoziție, până în prezent, de Germania, Franța, Luxemburg, România și Italia.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat deja vineri seara că o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a transportat șase pacienți cu arsuri din Elveția către un spital din Paris, în cadrul unei misiuni umanitare.

