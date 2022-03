Elvila introduce plata cu criptomonede pentru produsele sale

“Decizia de a accepta plata în criptomonede nu a fost luată uşor. Am analizat toate aspectele, plusurile şi minusurile, atât financiare cât şi legale, şi la final, am decis că este o evoluţie naturală. De-a lungul istoriei noastre ca brand, am avut tot timpul de câştigat când am luat decizii îndrăzneţe”, a anunţat Viorel Cataramă, fondatorul Elvila.

“Într-o perioadă în care lumea se fereşte să invesească, adevăraţii oameni de afaceri trebuie să ia decizii curajoase, care vor schimba atât piaţa, cât şi obiceiurile consumatorilor. Păşim astăzi într-o zonă nouă şi o facem cu încredere şi deschidere către noile tehnologii şi către noile realităţi ale lumii. De astăzi, E-ul de la Elvila puteţi să consideraţi că vine şi de la “electronic”. Facem astăzi un prim pas către Metaverse şi Web 3.0 şi vă invităm să veniţi alături de noi”, a adăugat Viorel Cataramă.

Elvila va introduce plata prin cryptomonede prin intermediul unui operator specializat – UTRust – o soluţie a sibienilor de la Elrond, care vor garanta un curs de conversie stabil pentru 15 minute.

Elvila a fost fondată în 1990 de omul de afaceri Viorel Cataramă. În prezent are peste 500 de angajaţi, cu două fabrici, în judeţele Vâlcea, respectiv Bihor si o reţea extinsă de magazine, având în prezent 24 de locaţii în toată România.

(sursa: Mediafax)