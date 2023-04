Eroul zilei: Un paramedic aflat în timpul liber a salvat un bărbat implicat într-un accident rutier

Intervenția a fost anunțată pe pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România. Eugen se întorcea acasă, după masa de Paște, când a văzut două mașini oprite pe marginea drumului. A oprit autoturismul și a coborât să dea o mână de ajutor. El a găsit o victimă conștientă, lângă mașină, și alta, la volan, inconștientă.

„„- Sunt pompier paramedic! Am venit să ajut!”



El este Eugen, un salvator constănțean, care merită tot respectul nostru.



Aseară se întorcea acasă, după masa de Paște pe care a petrecut-o la rude.



Traficul era foarte lejer, așa că atunci când a văzut mașini oprite în drum și-a dat seama imediat că ceva s-a întâmplat.



A ieșit imediat din mașină și s-a apropiat de locul accidentului. Astfel de situații vede mai mereu: o mașină accidentată era pe mijlocul drumului, iar cea de a doua era în câmp, dar pe roți.



- Ce s-a întâmplat? Cine se afla în mașină? i-a întrebat pe cei din jur.



- Doamna de aici! Era singură. Dar este bine. Cred că în mașina cealaltă sunt mai grav.



- Vă rog să îmi dați voie să mă apropii de victimă! Este conștientă? le-a spus celor care încercau să forțeze ușa blocată a mașinii aflate în câmp.



- Nu vorbește! Încercăm să-l scoatem afară!



- Nu mai trageți! Nu îl putem scoate așa! Dacă a suferit o leziune la coloană?



- Dar cine sunteți dumneavoastră?



- Sunt pompier paramedic! Am venit să ajut!



- Vedeți că mai este cineva în dreapta mașinii. Acolo jos, lângă roată!



După ce Eugen s-a asigurat că cea de a doua victimă respiră și este conștientă, și-a făcut loc printre fiarele contorsionate și a intrat lângă șofer.



- Mă auziți? Ce vă doare?



Bărbatul era inconștient, dar avea puls.



- Aduceți o lanternă, vă rog. Cred că are picioarele prinse sub pedale.



Într-adevăr, în urma impactului, bărbatul a rămas blocat cu picioarele sub bord și sângera puternic dintr-o fractură deschisă.



Eugen a găsit imediat un tricou cu care a reușit să îi oprească sângerarea. Apoi, i-a susținut capul în poziție verticală, pentru a-i proteja coloana cervicală.



Așa l-au găsit colegii lui când au ajuns. Le-a dat tuturor indicații despre starea victimelor și tot împreună l-au extras pe bărbatul încarcerat.



La sfârșit, după ce toate victimele au fost urcate în ambulanțe, a dat să se întoarcă spre mașină să își continue drumul.



- Nu vreți puțină apă? l-a întrebat unul dintre cei care au fost martori la tot ce se întâmplase. Știți, eu de fapt am vrut să vă strâng mâna, de asta v-am oprit. Dacă nu erați aici, poate bietul om nu mai prindea ziua de mâine. Să vă dea Dumnezeu sănătate!



Cinste ție, salvatorule! Datorită ție, un om trăiește!”, transmite IGSU.

