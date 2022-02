Eurodeputat român, originar din Ucraina: Comunitatea românească din statul vecin a puternic afectată

Eurodeputatul PMP Eugen Tomac a declarat la RFI că întreaga comunitate de români din Ucraina este direct expusă, în cazul unei invazii rusești.

El precizează că s-a întâlnit cu români din țara vecină, care s-au arătat îngrijorați de situația de la graniță.

„Eu am fost ieri (duminică-n.r.) în Ucraina, împreună cu mai mulți colegi, în regiunea Cernăuți, acolo unde avem o comunitate numeroasă de români și am fost tocmai pentru a discuta direct cu oamenii care sunt cei mai expuși în fața unui astfel de scenariu al invadării statului vecin. Vă mărturisesc că am plecat destul de îngrijorat, pentru că am întâlnit oameni care pur și simplu nu văd cu foarte multă speranță o ameliorare a situației”, spune Eugen Tomac.

În opinia președintelui PMP, românii din Ucraina sunt direct expuși, în cazul unei invazii rusești.

„După minoritatea rusă, a doua minoritate importantă din punct de vedere numeric este minoritatea română, concentrată în nordul Bucovinei și în sudul Basarabiei. Deci ambele zone, cel puțin cea din regiunea Odesa este direct expusă, pentru că Rusia întotdeauna a avut drept obiectiv gurile Dunării (...). Nu pot să vă redau emoția pe care am trăit-o în clipa în care am cunoscut o doamnă ieri de 84 de ani, care îmi spunea că s-a născut în 1937 în România, în timpul lui Carol al II-lea și că nu și-ar dori ca sfârșitul vieții să și-l petreacă în Rusia. O asemenea scenă m-a tulburat puternic și m-a făcut să înțeleg cât de puternic afectată este comunitatea românească din statul vecin (...). Cred că este loc în continuare pentru a opri aceste ambiții ale micului Stalin, cum îl numesc eu pe Putin astăzi, de a invada un stat pe care l-a recunoscut”., a mai spus Tomac.

(sursa: Mediafax)