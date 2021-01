EXCLUSIV Antena 3. Mărturia pacientului de la Matei Balș care a sunat la 112: ”Au făcut explozie niște tuburi de oxigen...”

Antena 3 a prezentat în exclusivitate mărturia pacientului de la Matei Balș care a sunat la 112 pentru a anunța incendiul.

”Au făcut explozie niște tuburi de oxigen... Dacă îl atingi cu grăsime face explozie. Ăla trebuie pus în cameră separată. Eu eram în salonul 66, la parter, dar noroc că nu am fost așa aproape. Eu am dat telefon la pompieri și am sărit pe balcon, pentru că era fum acolo ca la balamuc. Era fum cât cuprinde, cât 10 locomotive cu abur!

Și pompierii s-au mișcat încet, am și țipat la ei, bagă furtunul! Se uitau la furtunul ăla. Bagă măi, vino cu un stingător, ce stai să te uiți?

Eu am sărit pe geam, pe balcon! Acum sunt bine, mulțumesc!, a declarat pacientul.

Potrivit surselor Antena 3, brancardierii audiați în această dimineață au declarat că un pacient și-ar fi dat masca de oxigen jos și de la el ar fi pornit focul. Acesta avea lângă el tableta, cablul de încărcare al telefonului și rezervorul de oxigen. Din primele informații, ar fi apărut un scurt circuit la priza în care avea telefonul la încărcat.

De asemenea, aceștia au declarat că unul dintre medici a spart geamul și a intrat în salon unde a încercat să salveze cât mai mulți pacienți.