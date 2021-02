EXCLUSIV: Obligativitatea vaccinării, strecurată în proiectul de buget!

În sinteza Ministerului Sănătății privind bugetul pe anul 2021 s-a "strecurat" obligativitatea vaccinării. Fostul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, a descoperit anomalia astăzi, după ce a citit documentele încărcate pe site-ul Ministerului Sănătății.

„Am citit proiectul de pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, pentru că am căutat ceva despre investiții în construirea unor spitale, dar n-am găsit așa ceva. În schimb, am găsit un capitol despre introducerea obligativității vaccinării, deși ni s-a declarat oficial că nu poate fi vorba despre obligativitate. Sunt convins că nici măcar cei din Ministerul Sănătății nu citesc cele 237 de pagini ale proiectului. Am observat cu stupoare că la capitolul II, unde sunt “Priorități Strategice pe termen mediu”, la pagina 4, ministerul ne informează că una dintre priorități este elaborarea “Legii Vaccinării Obligatorii”. Dictatura se întoarce!”, a declarat Mircea Dobre, pentru „Jurnalul”.

Fostul ministru al Turismului și parlamentar a scris și pe pagina sa de Facebook un mesaj dur la adresa Guvernului. „Ministerul Sănătății ne informează că românii nu mai au dreptul să aleagă dacă vor sau nu vor să se vaccineze, și nu discutăm doar despre vaccinarea anti Covid. Cred că deja putem vorbi deschis despre instaurarea dictaturii. Nu mai contează cine are anticorpi, cine are alergii sau cine pur și simplu nu vrea să participe la testarea unor vaccinuri. Economicul controlează politicul... Dacă niște coloși care produc vaccinuri vor testare pe populație, politicienii care au preluat puterea, cu cea mai mică legitimitate, le oferă coloșilor populația la discreție. Asta se înțelege din documentele oficiale ale Ministerului Sănătății.”, este mesajul lui Mircea Dobre.