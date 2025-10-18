x close
Explozia din Rahova: Victimă în stare gravă, transportă în Austria

de Redacția Jurnalul    |    18 Oct 2025   •   09:21
O persoană rănită grav în explozia produsă pe Calea Rahovei din București este transportată, sâmbătă, la o clinică din Austria, după ce medicii au decis că are nevoie de tratament de specialitate.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), transferul a fost organizat la solicitarea echipei medicale de la Spitalul Universitar, în colaborare cu Ministerul Sănătății.

Transportul este efectuat cu avionul SMURD al Inspectoratului General de Aviație (IGAv), pacientul fiind intubat și monitorizat permanent de echipa medicală pe durata zborului.

Victima prezintă prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se afla în stare critică și este intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.

Vineri dimineață, o explozie s-a produs la un bloc de apartamente din Sectorul 5 al Capitalei. În urma exploziei, trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite.

