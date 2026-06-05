Explozie în Portul Constanța: cinci drone implicate, trei încă dispărute. Autoritățile declanșează operațiune de amploare Incident major în Portul Constanța

Alertă majoră la Constanța: explozie în port, autoritățile caută trei drone dispărute în zona Mării Negre

Un incident de securitate de amploare a avut loc vineri în zona portuară a municipiului Constanța, după ce o explozie a fost raportată într-un perimetru operațional din port. Autoritățile au confirmat că evenimentul este legat de un grup de drone, iar verificările continuă pentru identificarea completă a situației.

Prefectul județului Adrian-Teodor Picoiu a declarat pentru G4Media că informațiile disponibile indică existența unui grup de cinci drone implicate în incident, dintre care una a explodat pe teritoriul României, iar alta pe partea ucraineană.

„Au fost în total cinci drone. Una a explodat în portul Constanța, una pe partea ucraineană și trei drone sunt căutate în prezent cu două elicoptere pentru a preveni alte probleme”

Operațiune aeriană de căutare în desfășurare

După explozie, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare și verificare în zona litorală. Două elicoptere au fost ridicate de la sol, inclusiv un aparat aparținând Unității Speciale Tulcea și un elicopter SMURD din Constanța, pentru a scana zona maritimă și portuară.

Potrivit prefectului, există suspiciunea că cele trei drone rămase ar putea fi încă în regiune sau s-ar fi deplasat către alte zone din apropierea Mării Negre.

„Nu s-au găsit alte drone. Sunt căutate în prezent cu două elicoptere, unul de la Unitatea Specială Tulcea și elicopterul SMURD de la Constanța.

Informația de la partea ucraineană este că au fost cinci drone. Una a explodat în portul Constanța, una pe partea ucraineană și trei drone sunt căutate în prezent pentru a preveni alte probleme.

Nu există un pericol la ora actuală. Cele trei drone pot să se fi dus la bulgari, la turci.

Pentru prevenție s-au ridicat elicopterele să le identifice”

Explozie resimțită în întregul oraș Constanța

Deflagrația produsă în zona portuară a fost suficient de puternică încât a fost percepută în mai multe cartiere ale municipiului Constanța. Autoritățile au confirmat că au fost înregistrate pagube materiale la infrastructura portuară.

Un reprezentant al administrației locale a precizat că impactul a afectat atât o hală, cât și o navă aflată în apropiere, ceea ce a determinat declanșarea imediată a procedurilor de urgență.

Imediat după incident, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție și au emis mesaje RO-Alert pentru evacuarea populației din zona portuară. Perimetrul de siguranță a fost stabilit pe o rază de aproximativ un kilometru în zona costieră, pentru prevenirea oricărui risc suplimentar, a declarat Adrian Teodor Picoiu, prefectul județului Constanța, în cadrul unei intervenții la Digi24.

Potrivit acestuia, nu au fost raportate victime. „Momentan am activat Planul Roșu de Intervenție. Nu este nicio victimă”, a afirmat prefectul.

Autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert pentru evacuarea populației din apropierea zonei afectate. „S-a dat mesaj RO-Alert pentru evacuarea zonei, pentru prevenție. Un kilometru în zona costieră, în jurul portului”, a precizat prefectul.

Autoritățile au subliniat că evacuarea are caracter preventiv și că scopul principal este verificarea completă a zonei cu ajutorul echipamentelor aeriene și al echipelor specializate.

Poziția autorităților și lipsa victimelor

Reprezentanții structurilor de intervenție, inclusiv șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, au transmis că nu există victime și că situația este monitorizată permanent.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat, de asemenea, că nu este vorba despre un aparat aparținând Armatei Române, ci despre un tip de dronă utilizat în contextul conflictului din Ucraina, ceea ce ridică nivelul de sensibilitate al incidentului din punct de vedere regional.

Pagube materiale și evaluarea situației

Potrivit informațiilor oficiale, explozia a provocat avarii la o hală industrială și la o navă aflată în apropiere de zona de impact. Deși nu au fost raportate victime, autoritățile tratează situația cu maximă precauție, având în vedere riscul unor dispozitive similare rămase neidentificate.

Zona portuară rămâne parțial restricționată, iar echipele de intervenție continuă verificările pentru a stabili cu exactitate traseul și originea dronelor implicate.

Investigațiile continuă în zona Mării Negre

În prezent, toate ipotezele sunt luate în calcul, inclusiv posibilitatea ca cele trei drone dispărute să fi părăsit spațiul aerian românesc și să se fi deplasat către alte state din regiune, precum Bulgaria sau Turcia.

Autoritățile române colaborează cu partenerii regionali pentru a clarifica situația și pentru a preveni eventuale incidente similare.

Operațiunea de monitorizare aeriană rămâne activă, iar situația este reevaluată constant de structurile de securitate și intervenție.

Mediafax