Fără cuvinte. Cristina, un copil de15 ani, prin propria moarte a salvat mai multe vieți: "dincolo de durerea cauzată de pierderea cuiva drag, există multă umanitate"

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu anunță o intervenție chirurgicală complexă de prelevare de organe de la un pacientă în vârstă de 15 de ani, cetățean străin, aflată în moarte cerebrală.

Procesul de prelevare a început în cursul nopții, în jurul orei 01.00 și s-a încheiat după aproximativ 8 ore. Au fost recoltate următoarele organe: cordul, plămânii, rinichii precum și țesut osos și corneea.

Pacienta, în vârstă de 15 de ani, a fost internată în data de 4 decembrie, în stare critică (intubată), fiind politraumatizată în urma unui accident rutier. Traumatismele incompatibile cu viața au dus la diagnosticul de moarte cerebrală, pacienta devenind astfel potențial donator de organe.

Ca urmare, echipa medicilor din Secția Clinică Anestezie Terapie Intensivă implicată în procesul de donare s-a mobilizat cu rapiditate și a început procedurile legale în vederea prelevării sub coordonarea medicului șef al Secției, Conf.univ.dr. Mihai Sava care are calitatea de „key donation person”, identifică potențialii donatori și are rolul de menținere a organelor în condiții optime în vederea prelevării.

Acordul pentru donare a fost obținut de la familia pacientei de către Dr. Tiberiu Toabeş, coordonatorul local de transplant.

La procesul de prelevare a organelor au participat mai multe echipă de medici din România, Germania și Elveția.

Cordul a fost prelevat de o echipă de la Spitalul Universitar din Hamburg, condusă de Dr. Henning Carstens iar plămânii de o echipă de la Spitalul Universitar din Zurich, coordonată de Dr. Caviezel Claudio.

De cordul și plămânii donatoarei vor beneficia pacienți din Germania și Elveția, fiindcă în România nu există nici un primitor compatibil, după cum a informat Agenția Națională de Transplant, care a autorizat procedurile.

Ficatul pacientei a fost prelevat de o echipă de la Institutul Clinic Fundeni, coordonată de Dr. Genady Vatachki iar rinichii de o echipă de medici de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, coord

Surse locale au confirmat pentru MEDIAFAX că este vorba despre mezina familiei de spanioli.

Accidentul a avut loc duminică seara, pe DN 1, în zona Hula Bradului. Primele cercetări au arătat că, în timp ce conducea un autoturism dinspre Veștem spre Brașov, un bărbat în vârstă de 63 de ani din județul Gorj a intrat într-o depășire, încălcând marcajul longitudinal continuu, și a pătruns pe contrasens, unde a pierdut controlul și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus dinspre Brașov, proiectându-l în alt autoturism care circula în spatele acestuia.

Impactul frontal a provocat decesul a trei persoane aflate în autoturismul condus dinspre Brașov. Este vorba despre șofer, în vârstă de 67 de ani, și două femei în vârstă de 21, respectiv 55 de ani, toți cetățeni străini. De asemenea, în urma accidentului a rezultat vătămarea corporală gravă a șoferului din județul Gorj, precum și a unei alte pasagere din mașina în care s-au aflat persoanele decedate, o tânără în vârstă de 15 ani.

Familia Rodríguez venise în România pentru a-și vizita fiica cea mare, Alicia, în vârstă de 21 de ani, care învăța la Sibiu pentru a deveni profesoară la Universitatea din Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Părinții ei, Pepe și Mari Carmen Rodríguez, și sora ei mai mică, Cristina, în vârstă de 15 ani, au profitat de sărbătorile din decembrie pentru a o vizita, anunța canarias7.

Universitatea din Sibiu, unde Alicia Rodríguez a fost studentă, a pus la dispoziția familiei serviciile unui traducător.

Presa spaniolă scrie că familia a închiriat o mașină, deși intenția era să călătorească prin România cu trenul.

(sursa: Mediafax)