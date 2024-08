Hotline de reciclare: Problemele la Sistemul Garanţie-Returnare, reclamate la un număr nou, de WhatsApp

"Important este că, începând de miercurea trecută, avem un număr de telefon, Hotline cum îi mai spunem noi, unde orice cetăţean şi chiar şi magazinele au dreptul şi au posibilitatea, prin intermediul aplicaţiei WhatsApp, să ne aducă la cunoştinţă nouă, celor de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, disfuncţionalităţi ale sistemului: că un comerciant refuză să plătească garanţia, că alt comerciant are RVM-ul blocat, că poate că cei de la RetuRO întârzie să debaraseze un magazin mai mic sau mai mare. Toate aceste lucruri vrem să le ştim pentru a le rezolva cât de repede. Un lucru în plus pe care vreau să-l precizez este acela că i-am rugat pe colegii mei de la minister să-mi pună la mine în birou unul dintre terminalele de WhatsApp, pentru a vedea şi eu în timp real cum se rezolvă toate aceste plângeri şi mai ales ce mai spun românii despre SGR. Mă bucur foarte mult că românii aleg şi această cale de a comunica cu noi. Văd că acest număr de telefon, dacă mă uit la numărul de mesaje, e din ce în ce mai popular şi încurajez pe toată lumea să-l folosească. Vreau să vă asigur că facem toate eforturile ca SGR să funcţioneze din ce în ce mai bine şi, spun eu, acesta funcţionează din ce în ce mai bine de la o zi la alta", a spus Fechet, pe Facebook.



Începând de joi, 22 august, cetăţenii care se confruntă cu probleme în ceea ce priveşte funcţionarea SGR pot trimite reclamaţii la numărul de telefon 0726.715.142, direct pe WhatsApp.



"Cred că cel mai bun mod prin care facem România mai curată în fiecare zi este folosindu-ne de Sistemul Garanţie-Returnare. Din acest motiv, încercăm ori de câte ori avem ocazia să ne asigurăm că toată lumea ştie ce are de făcut şi mai ales de faptul că cetăţenii, românii sunt trataţi cu respect şi cu respectarea legii. În weekend am fost la Centrul de sortare şi de numărare din judeţul Bacău, de la mine de acasă. Am văzut acolo zeci de camioane. Unele descărcau, altele încărcau materie primă care ajunge mai departe la fabricile de reciclare. Zeci de oameni lucrează şi ziua şi noaptea, pentru că se lucrează în trei schimburi. Asta şi pentru că românii reciclează, românii înţeleg importanţa SGR-ului. Românii sunt cea mai importantă verigă în tot acest proces, care pleacă de la producător, trece pe la distribuitor, la magazin, la cetăţean şi înapoi la punctele de colectare", a susţinut ministrul de resort.



Conform datelor prezentate, săptămâna trecută, de ministrul Mediului, într-o conferinţă de presă, numărul ambalajelor colectate prin SGR a depăşit 1,3 miliarde.



"Am sărbătorit nu demult PET-ul cu numărul un miliard. Astăzi, avem deja colectate peste 1,3 miliarde de ambalaje prin Sistemul de Garanţie-Returnare şi sperăm ca, foarte repede, să anunţăm şi ambalajul cu numărul două miliarde. Zeci de mii de tone de ambalaje ajung acolo unde trebuie, respectiv în fabricile de reciclare şi citim aproape săptămânal ştiri legate de extinderea capacităţilor reciclatorilor de materii prime, fie de PET, fie de sticlă, fie de aluminiu, lucru care ne bucură, pentru că înseamnă investiţii noi, locuri de muncă noi şi tehnologii atrase în România. Ne bucurăm de beneficiile Sistemului de Garanţie-Returnare, în sensul în care am promis că vom lăsa o ţară mai curată decât am găsit-o. Deja, pe marginea drumurilor, pe albiile cursurilor de apă, în păduri şi în natură, în general, vedem mai puţine PET-uri. Dincolo de toate aceste veşti bune, mă simt obligat să admit că sistemul încă are anumite disfuncţionalităţi pe care suntem obligaţi să le remediem", a transmis demnitarul.



RetuRO Sistem Garanţie Returnare este o companie ce funcţionează pe principiul not for profit - ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR.



Compania a fost creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).



Administratorul SGR funcţionează cu finanţare exclusiv privată şi are rolul de a asigura transparenţa asupra cantităţilor de ambalaje pentru băuturi puse pe piaţă şi returnate de consumatori, contribuind la dezvoltarea durabilă a României, prin gestionarea responsabilă a deşeurilor de ambalaje, în vederea atingerii ţintelor de reciclare impuse României de Uniunea Europeană.

AGERPRES