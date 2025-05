Creierul la control: Emisfera stângă versus emisfera dreaptă

Se presupune că persoanele la care predomină funcționarea emisferei stângi sunt analitice, logice și verbale, în timp ce oamenii la care predomină emisfera stângă sunt creativi, holistici și spațiali. Care-i adevărul? Psihoterapeutul Hal Arkowitz are cuvântul: „Cantități enorme de cărți de popularizare au dat substanță acestei pretinse dihotomii. În cartea sa de succes din 1972, The Psychology of Consciousness, psihologul Robert Ornstein, de la Universitatea Stanford, susținea că societatea occidentală pune un accent prea mare pe gândirea rațională, adică pe funcționarea emisferei stângi, și nu pune suficient accent pe gândirea intuitivă a emisferei drepte. În mod similar, în 1979, cartea de succes a artistei și psihologei Betty Edwards, Drawing on the Right Side of the Brain/Să te bazezi pe partea dreaptă a creierului, a lăudat beneficiile formelor mai creative de exprimare artistică ce se bazează pe emisfera dreaptă a creierului”.

Coordonare de (mare) finețe

Și totuși: „Așa cum au observat psihologii Barry L. Beyerstein și Michael Corballis (Universitatea Auckland), dihotomia dintre emisfera dreaptă și emisfera stângă este o simplificare grosieră. În primul rând, această distincție implică faptul că oamenii dăruiți cu abilități verbale nu ar avea talente artistice, deși cercetările sugerează contrariul. Mai mult, studiile din neuroștiințe sugerează că cele două emisfere ale creierului funcționează într-o manieră înalt coordonată. La fel ca alte mituri despre creier, și acesta conține un miez de adevăr. Timp de câteva decenii, începând din anii 1960, specialistul în neuroștiințe Roger Sperry, de la Institutul de Tehnologie California, psihologul Michael S. Gazzaniga, de la Universitatea California, Santa Barbara, și colegii lor au studiat pacienți care au fost supuși operației de secționare a corpului calos (acea bandă groasă de fibre neurale care conectează cele două emisfere), în efortul de a opri epilepsia netratabilă”.

Abilități de limbaj, abilități vizual-spațiale

Și? „Cercetările au arătat că emisferele stângă și dreaptă ale creierului sunt într-adevăr diferite. La cei mai mulți dintre noi, emisfera stângă este specializată în cele mai multe aspecte ale limbajului, în timp ce emisfera dreaptă este specializată în cele mai multe abilități vizual-spațiale. Totuși, chiar și aceste diferențe sunt doar relative; de exemplu, emisfera dreaptă tinde să joace un rol mai mare decât cea stângă în interpretarea tonului vocii în limbajul vorbit”. „În plus - a completat psihoterapeutul Scott O. Lilienfeld -, atât timp cât corpul calos este intact, emisferele interacționează între ele în mod continuu”.

