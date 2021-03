Filmul crimelor din Onești: Negociatorul a ajuns după două ore. „A fost chemat de urgență la serviciu, acesta fiind liber”

Bărbatul care a ucis doi muncitori într-un apartament din Onești a sunat de trei ori la 112, potrivit reprezentanților Poliției, care au prezentat filmul evenimentelor. Negociatorul a ajuns la fața locului abia după două ore.

Primul apel a fost inițiat de agresor, la ora 11.47, iar la ora 11.52 a ajuns primul echipaj la fața locului. Negociatorul a ajuns la fața locului la ora 13.53.

„Primul apel care a sosit la dispecerat la 112 a fost la ora 11:47 de către un bărbat care a sesizat că are o problemă din cauza unui litigiu, amenințând că o să folosească un cuțit. Apelul a fost transferat de către STS la poliție, însă la momentul preluării apelului acesta s-a întrerupt. Cu toate acestea, operatoarea de la poliție a transferat apelul către colegii din teren. În urma informațiilor primite, primul echipaj ajuns la fața locului la 11:52, respectiv la cinci minute după sesizare. La ora 11:55, în urma raportării efectuate de polițiștii de la fața locului s-a dispus constituirea unei grupe operative, formată din 17 polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Bacău, Serviciului de Ordine Publică, un negociator, precum și o echipa de intervenție din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Bacău. Totodată, la fața locului s-a deplasat și adjunctul șefului Poliției municipiului Onești, precum și alți polițiști din cadrul acestei structuri. Au fost informați și procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, care au ajuns la fața locului”, a spus comisarul șef de poliție Gheorghe Cristian, director adjunct al Direcției Investigații Criminale.

Primul care a inițiat discuții cu bărbatul a fost adjunctul șefului Poliției Onești, pentru că îl cunoștea, căutând soluții prin care să îl calmeze până la sosirea negociatorului de la IPJ Bacău, potrivit comisarului-șef Anton Cristian Gheorghe.

„Negociatorul de la IPJ Bacău şi poliţiştii SAS au ajuns la faţa locului la 13.53. Negociatorul a fost chemat de urgenţă la serviciu, acesta fiind liber. Celălalt negociator este în concediu medical.”, a mai precizat comisarul-șef.

La ora 14.38, bărbatul a reapelat 112 și a sesizat că ține ostatice două persoane, mai spune comisarul de poliție.

„La ora 14.01, a fost solicitat sprijinul ISU Bacău. La fața locului a ajuns o autoscară și un echipaj SAJ Bacău, apoi și un echipaj SMURD. La ora 14:38 cel în cauză, deci agresorul, a apelat din nou sistemul Național de Urgență 112 și a sesizat că are în locuință două persoane legate și a solicitat să i se restituie actul de proprietate al apartamentului sau suma de 300.000 de euro, iar în cazul în care aude vreo mișcare pe scara blocului sau prin fața blocului va trece la executarea celor două persoane care se aflau în posesia sa”, a mai spus comisarul șef.

Operatorul de la 112 a solicitat să vorbească cu una dintre cele două persoane sechestrate, iar telefonul mobil a fost preluat de către una dintre persoanele sechestrate, un bărbat, care a precizat că a fost sechestrat în apartament şi a fost ameninţat că va fi ucis dacă se aude vreo mişcare pe stradă sau la uşă. Acest apel s-a derulat pe parcursul a circa 5 minute şi 41 secunde. În paralel, poliţiştii au discutat şi cu soţia autorului, care însă a declarat că îşi susţine soţul în toate demersurile sale.

La ora 16.39, agresorul a apelat din nou 112, cerând să i se facă legătura cu persoane mai importante din sistemul de stat, întrucât nu are nevoie de poliţie. Acest apel s-a derulat pe parcursul a circa 12 minute şi 45 de secunde, timp în care operatorul de la 112 a încercat să îl calmeze pe cel cu care vorbea.

Negociatorul Ștefănuț Moraru a explicat momentul de criză, produs la ora 16.55.

„În jurul orei 16.55 s-a produs un declic, chiar dacă situația era sub control între negociator și agresor. Am observat mișcarea siluetelor agresorului și a unui ostatic în balconul apartamentului și am auzit zgomote și țipete din interior, fapt care ne-au adus indicii că în interior s-a produs o agresiune”, explică negociatorul.