Firea: Primăria Capitalei a plătit dobândă, inutil, pentru un împrumut nefolosit

Ea precizează că , în 2020, Primăria a împrumutat 100 de milioane de lei pentru a achita facturile la autobuzele mai puțin poluante și la trei șantiere mari - pasajul Doamna Ghica, pasajul Ciurel și lărgirea șoselei Fabrica de Glucoză.

„Curtea de Conturi a descoperit că Nicușor Dan a ținut în conturi nu mai puțin de 11 milioane de lei care ar fi trebuit folosite pentru achitarea lucrărilor. Și s-au plătit inutil aproape 250.000 de lei pentru dobânzi. Constructorii sunt tot neplătiți, iar bilanțul lucrările de investiții până acum este rușinos. Pasajul Doamna Ghica a fost blocat luni la rând și nici acum nu se lucrează la capacitate maximă. Poate peste încă un an să fie gata. Parcarea din zona Pantelimon stă nefolosită și nimeni nu știe clar când va putea fi folosită de șoferi. La Prelungirea Ghencea nu s-a lucrat mai nimic și e totul aproape așa cum am lăsat. Tot reprezentanții PSD sunt acuzați că blochează, când noi suntem cei care au început acest proiect după 20 de ani de așteptare. Cireașa de pe tort este anunțul lui Nicușor Dan făcut zilele trecute: să ne luăm gândul de la investiții noi! Dar nici la cele începute lucrurile nu se mișcă. Voi discuta cu toți consilierii generali PSD pentru a găsi soluții să deblocăm marile șantiere. Dacă primarul general are nevoie să fie împins de la spate, o vom face. Un lucru aș vrea să fie clar: voi susține mereu bucureștenii. Sunt pedepsiți suficient de un an și jumătate încoace”, conchide Firea.