Ministrul Barbu: Nu putem transforma comunele în societăţi comerciale

"Un aparat bugetar care este slăbit, un aparat bugetar care nu poate funcţiona, un aparat bugetar atât local, judeţean şi central care este într-o zonă de dezbinare poate duce ca un stat să fie eşuat. De ce spune acest lucru? Pentru că, în anul 2025, Ministerul Agriculturii a avut un buget alocat de aproape 5 miliarde de euro de la bugetul de stat. Împreună cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii şi agenţiile pe care le gestionăm pe fonduri europene, Ministerul Agriculturii în anul 2025 a adus fix 5,08 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Practic, de la bugetul de stat, Ministerul Agriculturii în anul 2025 a utilizat zero fonduri. Cu responsabilitate vă mai spun, fac parte din acest Guvern, dar în momentul de faţă cred că problemele comunităţilor locale, ale unităţilor administrativ-teritoriale, comune, au fost şi sunt analizate din punct de vedere contabil. Lucrul acesta nu trebuie să fie. Noi nu putem transforma comunele, unităţile administrativ-teritoriale, în societăţi comerciale", a afirmat Barbu, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România.



Potrivit acestuia, trebuie să existe o dezvoltare economică corectă şi să nu fie împovăraţi locuitorii comunelor. "Trebuie să îndreptăm (către comune) unităţi de procesare care să creeze locuri de muncă, care să aducă venituri şi dumneavoastră să aveţi aceşti bani pentru a dezvolta comunele, de a asigura cofinanţările pentru proiectele pe fonduri europene. (...) Agricultura şi industria alimentară, care îşi desfăşoară activitatea în unităţile administrativ-teritoriale ale dumneavoastră, au avut 20% pondere în PIB. Şi să vă mai spun un lucru - tot în unităţile dumneavoastră teritoriale unde se desfăşoară aceste activităţi agricole aceste unităţi de procesare au adus 50% venituri la bugetul de stat", le-a transmis ministrul primarilor.



El a subliniat că dezvoltarea satelor nu se poate face fără o administraţie locală puternică. "Ministerul Agriculturii rămâne un partener corect pentru dezvoltarea satului românesc. (...) Unităţile administrativ-teritoriale nu trebuie considerate şi luate ca o problemă a României. Unităţile administrativ-teritoriale au rol strategic în a asigura securitatea alimentară, condiţii sociale şi de bunăstare pentru acei locuitori care sunt în comunele dumneavoastră", a completat Florin Barbu.

AGERPRES