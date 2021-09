Florin Cîțu o acuză pe Ioana Mihăilă de reducerea paturilor la ATI pentru pacienții cu COVID-19

MT PRESS

Fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, a recunoscut că a redus numărul de paturi la ATI pentru COVID-19, chiar dacă premierul a cerut public să nu se reducă nicio capacitate, spune șeful guvernului.

„Eu am cerut încă de când au fost acele relaxări să nu se reducă niciun pat de la secțiile ATI COVID”, spune Florin Cîțu.

El spune că a semnalat acest aspect în repetate rânduri.

„Tot timpul am spus acest lucru, și public, și în ședință de Guvern. Există un ordin de ministru care a flexibilizat situația. De la acel ordin de ministru pornim ancheta, dar implementarea ține de Ministerul Sănătății. Dacă au fost reduse paturile de la ATI vreau să știu de ce. Ar trebui să vedem care a fost planul de rezilsiență pentru valul 4”, adaugă premierul.

„A recunoscut (Ioana Mihăilă, fostul ministru al Sănătății - n.r.) că a redus numărul de paturi, chiar dacă eu am spus public să nu se reducă nicio capacitate. Cred că ministrul Sănătății trebuie să vină cu soluții. Văd că valul 4 a venit și nu am fost pregătiți”, conchide premierul.

Fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, a comentat marți solicitarea premierului Florin Cîțu privind realizarea unei anchete despre pregătirile pentru valul patru al pandemiei. Fostul ministru a mai spus că numărul de paturi nu a fost păstrat deoarece în vară au fost foarte puțini bolnavi de COVID 19.

„Noi am avut pe parcursul verii și zile în care am avut 30 de pacienți cu Covid-19 internați la Terapie Intensivă. Motiv pentru care noi încă din aprilie am publicat un ordin de ministru prin care am flexibilizat și am acordat spitalelor posibilitatea de a-și ajusta numărul de paturi pentru pacienți Covid și pentru pacienți non-Covid, în funcție de evoluția pandemiei. Așa încât fiecare spital care a cerut la DSP o reducere a numărului de paturi Covid a fost obligat să depună și un plan de reziliență, să arate cum poate să crească înapoi numărul de paturi”, a explicat Mihăilă, la RFI.

Prim-ministrul vrea să afle de ce nu a fost păstrat intact numărul de paturi pentru bolnavii de COVID 19 și cine este vinovat.

„O să cer o anchetă/analiză pentru că vreau să știu cum a fost pregătit valul 4. Știam că vine valul 4. Eu am spus tot anul, deci după ce s-a terminat valul trei, am spus că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secțiile ATI pentru COVID, am spus foarte clar că să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde. Aş vrea să văd cum a fost pregătit de Ministerul Sănătății acest val 4 şi să vedem dacă s-a ținut cont de ceea ce am spus eu şi, dacă nu s-a ținut cont, cine nu a ținut cont şi va fi responsabil pentru asta”, a declarat Florin Cîţu.

Premierul a mai spus că, în prezent, în România sunt disponibile 1.024 de paturi ATI pentru pacienții cu COVID-19. Asta deși atunci când Cseke Attila a preluat Ministerul Sănătății erau doar 600 de paturi, a precizat premierul.

Mediafax