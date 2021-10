VIDEO Florin Cîțu, reactie dupa tragedia de la ATI Constanța: „Cei responsabili vor plăti”. Pe cine a demis

Premierul Florin Cîțu a declarat vineri, la șase ore după ce 7 persoane si-au pierdut viata, în incendiul izbucnit la secția ATI covid de la Spitalul Constanța, că este de neacceptat să se întâmple astfel de lucruri în spitalele din România.

„Este de neacceptat să se întâmple astfel de lucruri în spitalele din România. Este o realitate pe care încercăm să o modificăm după 30 de ani în care nu s-a făcut nimic în România.

Nu mă pronunț în cazul incendiului. Aștept ancheta”, a precizat Cîțu.

"Am luat două decizii. În primul rând, l-am sunat pe domnul primar al Constanţei, Virgil Chiţac, şi am cerut să o demită din funcţie pe doamna manager al Spitalului de Boli Infecţioase. În acelaşi timp, am semnat ordinul prin care l-am demis pe preşedintele ANMCS, care de când a intrat în funcţie nu a mai făcut nicio evaluare şi era în atribuţiile domniei sale să facă evaluări şi în ce priveşte acreditările spitalelor din România", a afirmat premierul, la Palatul Victoria.