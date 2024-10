Florin Roman (PNL): Noi am votat de fiecare dată pentru ridicarea imunităţii parlamentare

El a fost întrebat într-o conferinţă de presă de ce PNL va vota ridicarea imunităţii în cazul deputatului Nelu Tătaru, însă nu s-a grăbit să ia o decizie când a fost vorba de Mihai Chirica sau Costel Alexe.



"Pentru că sunt situaţii total diferite. PNL niciodată, dar niciodată în ultimii zece ani, cel puţin din câte îmi amintesc eu, nu a luat altă decizie decât de a aplica statutul. (...) Noi am votat de fiecare dată pentru ridicarea imunităţii parlamentare, fie că a fost vorba pentru percheziţie fie informatică, fie domiciliară, fie pentru ce a cerut Parchetul. Niciodată nu ne-am opus. Exact aşa am procedat şi în acest caz. Sunt situaţii diferite. Sunt persoane care sunt trimise în judecată, sunt persoane care sunt în faza de cercetare şi nu sunt (...) persoane care să aibă o primă decizie în instanţă, pentru că în astfel de situaţii lucrurile sunt foarte clare", a spus Roman, la sediul central al PNL.



El a susţinut că în cazul lui Chirica şi al lui Alexe aceştia au putut candida la alegeri deoarece nu a existat o decizie a instanţei care să le interzică acest lucru.



"Din punctul nostru de vedere, atunci când sunt alegeri oamenii pot candida pentru că au un drept constituţional dacă nu au o decizie a instanţei care să le interzică acest lucru, în cazul domniilor lor nu au fost astfel de decizii, prin urmare au putut candida şi cetăţenii au ales ce au dorit domniile lor", a afirmat Roman.



Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat, luni, raport de încuviinţare a cererii de percheziţie informatică şi domiciliară în cazul deputatului Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită.



Înainte de şedinţă, Nelu Tătaru a declarat că este nevinovat, că nu a luat niciodată bani de la pacienţi şi că vrea să se facă dreptate în ceea ce îl priveşte.



"Nu vreau decât să se facă dreptate. Sunt nevinovat. Nu am primit niciun ban. Ieri am văzut prima dată dosarul. Nu am atins niciun ban, au fost nişte provocări. Nu am acceptat bani. Mai mult de 60% din timpul meu în Huşi este în spital, spitalul este casa mea, acolo consult, acolo dorm, acolo mănânc", a spus Tătaru.



Plenul Camerei Deputaţilor urmează să dezbată şi să decidă prin vot asupra raportului Comisiei juridice.



Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a trimis preşedintelui Camerei Deputaţilor, vinerea trecută, cererea de ridicare a imunităţii parlamentare în sensul încuviinţării efectuării procedurilor privind percheziţia în cazul fostului ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru.



Nelu Tătaru a fost pus sub urmărire penală, joia trecută, de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat că ar fi primit mită, ca medic, sume de bani cuprinse între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare.

