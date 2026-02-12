Fructe din Egipt vândute ca fiind din Grecia, cu pesticide peste limitele legale

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a efectuat, miercuri opt percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov și Ialomița, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente și fals în înscrisuri sub semnătură privată, se arată într-un comunicat al instituției.

Potrivit anchetatorilor, există suspiciunea rezonabilă că reprezentanții unei societăți comerciale ar fi oferit spre vânzare aproximativ 12.400 de kilograme de fructe importate din Egipt, ale căror date de proveniență ar fi fost falsificate.

Concret, ambalajele și etichetele ar fi fost înlocuite, astfel încât țara de origine să fie schimbată din Egipt în Grecia.

Din cercetări a reieșit că substituirea mărfurilor ar fi avut un dublu scop: pe de o parte, ascunderea conținutului ridicat de pesticide, cu mult peste limita maximă admisă de normele legale, iar pe de altă parte, facilitarea comercializării acestora către populație.

Fructele ar fi fost distribuite prin intermediul unui lanț de hypermarket-uri, iar veniturile obținute din vânzarea produselor nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile ale societății furnizoare.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au identificat și ridicat mai multe bunuri de interes pentru cauză.

Totodată, 12 persoane – bănuiți și martori – urmează să fie conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun, precizează comunicatul.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

(sursa: Mediafax)