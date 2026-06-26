Jaf de proporții în Corbeanca: o femeie și tatăl ei, reținuți după ce ar fi furat bunuri de 2 milioane de euro din casa unui milionar italian

De la ceasuri Patek Philippe, la obiecte placate cu aur: ce a furat fosta iubită a unui designer italian din Corbeanca

O tânără și tatăl ei au fost reținuți de polițiști după ce ar fi pătruns în mai multe rânduri în locuința unui cunoscut designer italian din Corbeanca, lângă București, de unde ar fi sustras bunuri estimate la aproximativ două milioane de euro. Cei doi vor fi prezentați în fața magistraților de la Tribunalul Ilfov cu propunere de arestare preventivă.

Victima este Domenico Perri, designer italian și prieten bun cu Joshua Castelano, proprietarul casei de modă Don Perri, potrivit surselor citate de Antena 3 CNN. Femeia cercetată în acest dosar ar fi chiar fosta lui parteneră de viață, cu care bărbatul are doi copii împreună.

O relație care s-a degradat și un ordin de protecție emis în aprilie

Potrivit informațiilor apărute în presă, relația dintre cei doi s-ar fi deteriorat serios în ultima perioadă. Designerul a vorbit, de-a lungul timpului, în presa de cancan despre femeie ca fiind soția sa, însă cuplul ar fi trecut printr-o despărțire conflictuală.

La data de 22 aprilie 2026, Poliția Buftea a emis un ordin de protecție provizoriu, valabil 5 zile, în care italianul figura drept agresor. Documentele oficiale arată că prin acest ordin i s-a impus lui Perri obligația de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de femeie, identificată în acte cu inițialele C.S.A., precum și față de locuința acesteia din Tunari. Tot din documente reiese că femeia nu a dorit montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere și nu a depus plângere penală la acel moment.

Ulterior, fosta parteneră ar fi renunțat la ordinul de protecție, iar designerul ar fi plecat în Italia. La revenirea în țară, italianul ar fi descoperit că yalele locuinței fuseseră schimbate, iar din casă dispăruseră bani, bijuterii și numeroase obiecte de valoare.

Cum ar fi acționat fosta iubită, ajutată de tatăl ei

Sursele citate de Antena 3 CNN susțin că, după ce ar fi aflat că designerul se afla în Italia, femeia s-ar fi întors la locuință împreună cu tatăl ei și ar fi intrat cu forța în casă, de unde ar fi încărcat mai multe bunuri într-o dubă. Imediat după aceea, yalele ar fi fost schimbate din nou.

O parte dintre obiectele dispărute ar fi fost identificate ulterior chiar la noua locuință a femeii din Tunari, unde aceasta s-ar fi mutat după separare.

Una dintre ipotezele vehiculate de surse este că fosta partenerăar fi acționat dintr-un sentiment de răzbunare, mai ales după ce ar fi aflat că designerul are în prezent o relație cu o influenceriță cunoscută pe TikTok. Este important de menționat că această ipotezănu este confirmată oficial de anchetatori.

Ce spun oficial polițiștii și procurorii

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, două persoane — tată și fiică — sunt cercetate pentru furt calificat cu consecințe deosebit de grave.

Anchetatorii susțin că, în perioada 20 februarie – 22 aprilie 2026, precum și în data de 27 aprilie 2026, cei doi ar fi pătruns în locuința cetățeanului italian din Corbeanca, dar și în două dintre autoturismele acestuia, folosind chei fără drept și prin efracție.

Înainte de comiterea furtului, suspecții ar fi dezactivat și distrus sistemele de alarmă și de supraveghere video ale imobilului.

Comunicatul oficial al Parchetului precizează că inculpata este persoana „cu care cetățeanul italian avea o relație de concubinaj”.

Sursa citată de anchetatori detaliază: „Persoanele cercetate ar fi sustras numeroase bunuri și valori, printre care ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii aparținând unor mărci de lux, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, echipamente electronice, documente personale, precum și importante sume de bani. De asemenea, dintr-un autoturism aparținând persoanei vătămate ar fi fost sustrași aproximativ 5.000 de euro. Prejudiciul total estimat în cauză este de aproximativ 2.000.000 de euro”.

Lista impresionantă a bunurilor furate

Printre obiectele pe care victima le reclamă ca furate se numără:

4 ceasuri Patek Philippe Nautilus (model 5712/1A001)

1 ceas Patek Philippe Nautilus (model 5771/1A004)

1 ceas Audemars Piguet Royal Oak

22 de perechi de butoni de lux (Cartier, Montblanc, Hermès)

4 perechi de butoni din aur

2 laptopuri MacBook

1 telefon iPhone 16 Pro Max

2 mașini de cusut

1 portret cu semnătura originală a lui Giorgio Armani

2 valize American Tourister cu articole vestimentare de lux

1 statuetă tip bust (Five Bone Chine)

1 televizor Samsung

veselă din aur și ustensile de bucătărie aurite

obiecte de igienă placate cu cristale Swarovski

piese de mobilier de lux

bijuterii și accesorii diverse

documente personale

85.000 de euro cash

1 autoturism Maserati

Prejudiciul total este estimat la aproximativ două milioane de euro.

Polițiștii au recuperat deja jumătate din prejudiciu

În urma activităților desfășurate, oamenii legii au recuperat o parte semnificativă din bunurile sustrase — ceasuri de lux, bijuterii și alte obiecte de valoare — estimate la aproximativ un milion de euro, jumătate din prejudiciul total reclamat.

Cele două persoane au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu propuneri procedurale, respectiv propunerea de arestare preventivă.

Cazul a fost deschis pe 20 mai, când polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați prin 112 de către un cetățean străin, care a reclamat că persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracție în locuința sa din Corbeanca. La activități au participat polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov, Poliției Orașului Balotești și IPJ Călărași.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale corespunzătoare.

Comunicatul oficial IPJ Ilfov

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au documentat activitatea infracțională a două persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, precum și pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere.

În fapt, la data de 20 mai a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de către un cetățean străin cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracție în locuința sa, situată în comuna Corbeanca, de unde ar fi sustras mai multe bunuri de valoare.

În urma cercetărilor efectuate și a activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, cu sprijinul specialiștilor criminaliști, s-a stabilit faptul că, în perioada februarie – aprilie 2026, persoanele bănuite ar fi pătruns în repetate rânduri în imobilul persoanei vătămate, atât prin folosirea unei chei autentice obținute anterior, cât și prin forțarea ușilor de acces.

Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi dezactivat și sustras sistemele de alarmă și supraveghere video montate la imobil.

Totodată, persoanele cercetate ar fi sustras numeroase bunuri și valori, printre care ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii aparținând unor mărci de lux, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, echipamente electronice, documente personale, precum și importante sume de bani. De asemenea, dintr-un autoturism aparținând persoanei vătămate ar fi fost sustrași aproximativ 5.000 de euro.

Prejudiciul total estimat în cauză este de aproximativ 2.000.000 de euro.

În urma administrării probatoriului, la data de 24 iunie a.c., procurorul de caz a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de două persoane, un bărbat și o femeie, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

La data de 25 iunie a.c., polițiștii au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară la imobile situate în județele Ilfov și Călărași. În urma activităților desfășurate au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri susceptibile a proveni din săvârșirea infracțiunilor cercetate, precum și înscrisuri și terminale mobile utilizate de persoanele bănuite.

Totodată, în cadrul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea efectuării de verificări de specialitate, arme și muniție deținute de o altă persoană, respectiv un pistol neletal, două arme de vânătoare și aproximativ 1.750 de cartușe de diferite calibre. Cu privire la acestea au fost sesizați polițiștii specializați din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au recuperat o parte semnificativă din bunurile sustrase, respectiv ceasuri de lux, bijuterii și alte obiecte de valoare, estimate la aproximativ 1.000.000 de euro.

Cele două persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu propuneri procedurale.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov, Poliției Orașului Balotești, și I.P.J. Călărași.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun.