Gabriela Firea: Bucureștiul rămâne capitala europeană a riscului seismic

Fostul primar general al Capitalei își exprimă nemulțumirea față de faptul că nu s-au mai consolidat clădiri și că șantierele din 2020 sunt încă nefinalizate, în ciuda programului „București Trainic”, demarat în timpul mandatului său.

„48 de ani de Marele Cutremur din 1977! Încă un an a trecut. Nu a mai fost consolidat vreun bloc pericol public, un teatru sau vreo clădire șubredă a unui spital”, scrie Firea pe Facebook.

„Am vorbit despre asta, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, încă de luna trecută. Aminteam și atunci de politicienii aflați vremelnic la conducerea Capitalei și care uită că un seism poate lovi oricând, iar orice zi pierdută poate costa multe vieți”, mai adaugă fostul edil.

Potrivit fostului primar, în ultimii 4-5 ani, s-au făcut mai multe documentații și expertize și mai puține consolidări, în ciuda fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană.

„În mai puțin de trei ani, am consolidat 10 clădiri și am lăsat în lucru alte 10 de imobile șubrede. Alte 150 de clădiri au fost incluse în program și erau în diferite etape: expertizare, proiectare, punere în siguranță, autorizare. Am refăcut 15 fațade ale unor clădiri istorice din Centrul Capitalei. Cine spune contrariul doar nega evidența!”, adaugă Firea.

„Nu vreau să induc panica, dar seismologii spun că oricând pământul se poate cutremura din nou puternic. Trebuie doar să fim pregătiți”, conchide fostul edil.

Pe 4 martie 1977, cel mai mare seism din România, cu magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter, a pus la pământ sau a avariat circa 35.000 de locuinţe în doar 56 de secunde, iar peste 700 de întreprinderi au fost afectate. Cutremurul s-a soldat cu peste 1.500 de morţi şi alte 11.000 de persoane rănite.

(sursa: Mediafax)