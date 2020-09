Gabriela Firea, prima reacție după rezultatul alegerilor locale: Orice sfârșit este un nou început

Gabriela Firea a susținut o declarație pe pagina sa de Facebook.

„Am ținut să am această intervenție ultimă în această poziție. Prețuiesc fiecare vot și îl port în suflet și promit să nu dezamăgesc nicioadată. Îmi doresc ca lucrurile din București să mergă mai departe. Ceea ce nu se poate demola, chiar dacă s-a încercat demolarea mea, sunt faptele, sunt proiectele. Nimeni nu poate demola spitalul Foișor, prima etapa a Pasajului Ciurel sau achiziția de autobuze moderne.”, a declarat Gabriela Firea pe pagina sa de facebook.

”Majoritatea în CGMB va fi a partidelor de dreapta. Cred că, cu toată suferința de moment, este mai bine că s-a întâmplat așa. Pentru că nu aș fi avut susținere în Consiliul General. Tot ce am făcut în acești ani s-au făcut cu ajutorul consilierilor ALDE. Nu am ce să îmi reproșez decât că am vrut să fac prea multe dintr-odată. Las aici la Primăria Capitalei proiecte în valoare de miliarde de euro. Totul este asigurat. Este munca echipei mele și a mea”, a mai spus Firea.

Referitor la cauzele pentru care a pierdut alegerile de duminică, ea menționează „un cumul de factori”.

„Am avut un sentiment. Dreapta s-a unit. În zona centru stânga nu s-a reușit. Oameni care ar fi putut să pună umărul au făcut tot ceea ce a ținut de ei să mă lovească cot la cot cu adversarii mei. Dacă de la inamici accepți mai ușor anumite critici, atunci când cei din familia ta te lovesc, de multe ori pe la spate, cum se spune - cuțitul în spate, e dureros. Chiar dacă de astăzi nu mai sunt primarul oamenilor, voi fi cu siguranță vocea oamenilor, pentru că întreaga mea activitatea, nu știu exact ce decizie voi lua și încotro mă voi îndrepta, dar un lucru este cert- voi fi întotdeauna o voce pentru oameni”. Nu știu încă ce voi face, dar pentru dvs. cei care mă priviți voi face să vă fie puțin mai bine”, și-a încheiat Firea intervenția pe Facebook.