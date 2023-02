Gabriela Firea continuă războiul cu Nicușor Dan: Capitala a ajuns pe mâinile unor falși salvatori și toate proiectele majore sunt blocate!

„Bucureștiul trebuie salvat cu adevărat! Capitala a ajuns pe mâinile unor falși salvatori și toate proiectele majore sunt blocate! Orașul s-a degradat și mai mult în acești peste doi ani în care actuala conducere s-a preocupat doar de lucruri mărunte și răfuieli politice fără sfârșit. Este nevoie de o echipă serioasă, pregătită să reia toate proiectele blocate”, scrie pe Facebook Gasbriela Firea.

Ea afirmă că singurii vinovați sunt Nicușor Dan, USR București și PNL București.

„Doar primarii și consilierii social democrați înțeleg ce înseamnă administrarea acestui oraș și pot relua investițiile în spitale și școli, pot redeschide șantierele și sunt în stare să atragă fonduri europene pentru dezvoltarea serviciilor publice. Am analizat, împreună cu parlamentarii, consilierii generali social democrați și liderii organizațiilor de sector din București, situația în care se află proiectele începute de PSD în București. Majoritatea obiectivelor de investiții pe care le-am început sunt blocate! Tragic este că Bucureștiul a avut în acești doi ani mai mulți bani la dispoziție și tot ce am auzit au fost minciuni despre și datorii închipuite. În plus, e dramatic faptul că proiecte majore pentru oameni riscă să piardă finanțări nerambursabile importante. Echipa social-democrată din București este pregătită să repare tot răul făcut, chiar dacă nu va fi o muncă ușoară”, încheie Firea.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹