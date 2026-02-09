Georgescu a vorbit de „forțe sataniste” și „Uniuni Oligarhice Soroșiste Globaliste”

Georgescu susține că actualul șef al statului nu reprezintă poporul român, ci așa-numitul „stat paralel”.

Judecata în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe după ce Tribunalul București a respins luni contestația politicianului. Într-o declarație la ieșirea de la tribunal, Călin Georgescu a afirmat că Nicușor Dan nu va fi niciodată primit la Casa Albă de președintele american Donald Trump și nici nu va primi o invitație oficială, tocmai din cauza apartenenței sale la un sistem politic pe care îl consideră ilegitim.

„În dreptul celui care este scris pe hârtie: președintele României, el reprezintă statul paralel, nu reprezintă poporul român. Și niciodată nu va fi primit la Casa Albă și niciodată nu va primi invitație”, a declarat Georgescu, adăugând că un lider care face parte dintr-un „cartel politic” ce a anulat alegerile nu poate reprezenta România pe plan extern.

Fostul candidat, ce are două dosare pe rol, a reiterat ideea că alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 ar fi fost anulate „în mod brutal, violent și nedemocratic”, susținând că acest fapt este cunoscut la nivel internațional. În acest context, el afirmă că nu mai contează validarea externă, ci acțiunile interne ale românilor.

Totodată, Călin Georgescu a lansat un nou atac la adresa Uniunii Europene, în special a Bruxelles-ului, pe care îl descrie drept centrul unei „Uniuni Oligarhice Soroșiste Globaliste”. Acesta susține că democrația românească ar fi condiționată de aprobări externe și afirmă că se află alături de poporul român într-o luptă împotriva a ceea ce numește „forțe sataniste”.

„Eu lupt alături de poporul român împotriva acestor acte sataniste, împotriva acestor indivizi care s-au îmbogățit pe jertfa și suferința popoarelor”, a mai declarat fostul candidat.

(sursa: Mediafax)