Ger puternic în noaptea de joi spre vineri, cu minime de -15 grade. Recomandările IGSU

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, temperaturile vor coborî mult sub pragul înghețului, ajungând la -15…-10 grade Celsius, iar gerul se va face simțit până în zori.

„Este o noapte în care e bine să rămâneți mai mult la adăpost. Hainele groase, puse în straturi, căciula și mănușile devin aliați de încredere pentru oricine trebuie să iasă din locuință”, sunt sfaturile specialiștilor pentru populație.

De asemenea, IGSU arată că în case oamenii trebuie să aibă grijă la sursele de încălzire și să se asigure că totul funcționează în siguranță: „Nu folosiți sobe cu improvizații și nu adormiți cu focul aprins”.

Recomandări au fost făcute și pentru animale, care simt frigul la fel ca oamenii: „Un adăpost mai bun și puțină grijă în plus le pot proteja de ger.

În ceea ce îi privește pe șoferi, specialiștii arată că gerul poate aduce drumuri alunecoase. Este recomandat ca aceștia să plece la drum doar dacă este necesar, să circule cu viteză redusă, să păstreze distanța față de celelalte vehicule și să se asigure că mașina este echipată corespunzător pentru iarnă.

Meteorologii au emis avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ninsori, vânt și vreme rece.

Conform acestora, noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va deveni geroasă în regiunile intracarpatice și izolat în rest, iar temperaturile minime ce se vor înregistra la nivelul țării se vor încadra în general între -15 și -5 grade.

De asemenea, vineri (9 ianuarie) vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.

