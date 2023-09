Grindeanu, despre subscripția publică pentru Tarom: Le recomand românilor să nu dea bani

Întrebat ce părere are despre subscripția publică cerută pentru salvarea companiei Tarom, ministrul Sorin Grindeanu a spus, miercuri, într-o conferință de presă că „domnii de la sindicat ar trebui întâi să facă altele (în loc să ceară o subscripție publică – n.r.)”.

„Este supradimensionat numărul de angajați de la Tarom. Cum se încearcă să se facă ceva, cum o dăm într-o grevă. Apoi, eu nu am întâlnit instituție cu angajați mai mulți neamuri ei între ei, cum e la Tarom. Campanii de tipul acesta, frumos, , erau în trecut campanii de acest tip, dar hai să vedem partea cealaltă. E o chestiune care dă bine la presă, dar nu asta e soluția. Un leu? Eu le recomand românilor să nu dea. Ca să fiu mai clar. Pentru ce strâng cei de la sindicat? Nu am încredere. Pot să se supere pe mine. Eu nu am încredere foarte mare în acest stil de a face subscripție publică, mai ales gestionată de cineva care pare foarte atent când încerci să faci câte o restructurare”, a spus Sorin Grindeanu. ăm>

În ceea ce provește salvarea companiei, ministrul Transporturilor a spus că există dialog cu Comisia Europeană în legătură de ajutorul de stat care trebuie să fie primit.

„Vă spun cât se poate de clar că îmi doresc, și am vorbit și cu premierul, să salvăm această companie. Toată lumea își dorește. E un brand pe care nu putem să îl aruncăm la gunoi, dar trebuie să se așeze pe criterii economice valide. În acest moment, cu acest număr de personal pe care îl avem la Tarom, lucrurile nu stau în picioare economic”, a mai spus Grindeanu.

Ministrul a mai spus că în următoarele 2 – 3 săptămâni, Tarom va avea un manager general care provine din zona corporatistă și care nu are neapărat legătură cu aviația, dar are legătură cu modul în care se conduce o companie multinațională. „Poate aceasta este soluția pentru a ieși din acest scenariu vicios”, potrivit ministrului Grindeanu.

(sursa: Mediafax)