Reducere de 50% la impozitul pe proprietate în Delta Dunării și Munții Apuseni

Facilitatea se aplică pentru plata impozitului pentru terenurile aferente locuinței de domiciliu. De asemenea, vizează clădirile folosite ca locuințe de domiciliu, cu excepția celor utilizate pentru activități economice. În plus, se aplică pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Pentru persoanele din aceste localități care au plătit deja impozitele pentru anul 2026, sumele vor fi regularizate. Fie se compensează cu alte obligații fiscale, fie se restituie conform legii.

Zonele din Munții Apuseni și Biosfera Rezervației Delta Dunării beneficiază de facilități fiscale întrucât sunt regiuni cu constrângeri naturale și economice. Statul a decis să intervină prin măsuri de sprijin pentru a susține populația și activitatea economică.

Facilitățile fiscale au fost introduse în anii '90, imediat după tranziția economică. Au fost concepute ca măsuri speciale de sprijin pentru zone cu constrângeri structurale majore.

A fost aprobată o modificare la Codul fiscal. Aceasta vizează punerea în acord a dispozițiilor interne cu Convenția cadru OCDE privind impozitarea.

Este vorba de abrogarea unui articol, la solicitarea OCDE. Prevederile acestuia erau în contradicție cu angajamentele asumate de România în perspectiva obținerii statutului de membru OCDE.

Aspectele considerate problematice vizau generarea unor posibile situații de dublă impozitare. De asemenea, vizau accesul la procedurile de soluționare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale. Un alt punct problematic era reflectarea corespunzătoare a dispozițiilor Convenției cadru OCDE în materie fiscală, referitoare la nediscriminarea companiilor în ceea ce privește deductibilitatea.

Guvernul va reveni cu o prevedere legislativă în acest sens, agreată prin dialog între instituțiile guvernamentale și OCDE.

Decizia a fost luată în contextul în care România se află într-o etapă decisivă a procesului de aderare la OCDE. Au fost obținute 19 din cele 25 de avize formale.

O altă modificare introduce un termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026.

Persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026.

Acest termen le va permite o perioadă de adaptare și testarea funcțională a platformei. De asemenea, asigură un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeași amânare.

Cei deja înregistrați obligatoriu pot solicita ieșirea temporară din registru. Cei care nu sunt înscriși trebuie să se înregistreze cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026.

(sursa: Mediafax)