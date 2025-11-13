Guvernul asigură finanțare închiderii iazurilor miniere până în 2028 prin Fondul pentru Mediu

Hotărârea a fost inițiată de ministerul Economiei, conduse de Radu Miruță și susținut de ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu.

Ministrul Economiei, Radu Miruță a transmis: „De ani de zile avem în România iazuri din fostele exploatări miniere care pun probleme oamenilor și mediului. Conversmin, compania din subordinea Ministerului Economiei, se ocupă de ele, dar ani la rând lucrurile s-au mișcat foarte greu. De ce? Pentru că se mergea pe principiul „puțin la toți”- câte o sumă mică pentru fiecare iaz, fără să se termine niciunul. Împreună cu doamna ministru Buzoianu, am schimbat această abordare: am stabilit prioritățile și am aprobat o hotărâre de guvern care permite realizarea lucrărilor până la capăt, în ordinea de risc și cu finanțare sigură din Fondul pentru Mediu. Vorbim de aproape 126 milioane lei, bani care nu se vor mai risipi, ci vor merge către rezultate”.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu a subliniat necesitatea investițiilor: „Poluările istorice nerezolvate de peste 35 de ani nu pot fi amânate la nesfârşit. Fiecare zi în care nu intervenim poate să coste vieţi, ecosisteme și bani. Această hotărâre este rezultatul colaborării strânse cu ministrul Economiei şi echipa sa, pornind de la o responsabilitate comună. Fondul pentru Mediu este un instrument financiar puternic, iar utilizarea lui pentru refacerea zonelor poluate istoric arată că tranziţia verde înseamnă şi reparaţie, nu doar inovaţie”.

Coordonarea lucrărilor va fi asigurată deministerul Economiei, în colaborare cu cel al Mediului, Administrația Fondului pentru Mediu și autoritățile locale. Finanțarea se acordă sub formă de ajutor nerambursabil, prin contracte între AFM și ministerul Economiei.

Lucrările vizează închiderea și ecologizarea iazurilor de decantare de la Mina Certej și Mina Teliuc (județul Hunedoara) și Mina Baia Sprie (județul Maramureș), cu durate de implementare între un an sau doi.

„Prin adoptarea acestei hotărâri se creează premisele finalizării procedurilor de achiziţie publică în 2026 şi demarării efective a lucrărilor de ecologizare pentru obiectivele rămase neînchise. Măsura va contribui la reducerea riscurilor de contaminare a apelor şi solului cu metale grele, la stabilizarea terenurilor cu potenţial de alunecare şi la reabilitarea suprafeţelor degradate”, se arată în continuare comunicatului de presă emis joi de ministerul Economiei și ministerul Mediului.

(sursa: Mediafax)