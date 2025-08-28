Ce schimbă Guvernul în privința pensiilor magistraților. Proiectul este analizat la CES

Proiectul de act normativ prezentat pe site-ul CES propune stabilirea vârstei de pensionare pentru personalul vizat de proiect, prin referire la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii și instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani.

„Un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării, cu limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”, prevede proeictul.

De asemenea, se propune o nouă eşalonare a vechimilor asimilate care intră în calculul perioadei utile pentru pensia de serviciu până în anul 2029 și o nouă eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală

a unei perioade suplimentare de 1 an şi 6 luni, până în anul 2036.

De asemenea, actul normativ propus prevede introducerea posibilităţii de pensionare anticipată la împlinirea unei vechimi minime de 35 de ani în funcţiile respective, cu aplicarea unei penalizări anuale de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

„Modificarea dispoziţiilor privind acordarea bonificaţiei de 1% şi actualizarea pensiei, în sensul restrângerii acestor posibilităţi doar la persoanele cu decizii de pensionare sau care îndeplinesc condiţiile de pensionare, respectiv fără a se lua în considerare vechimea împlinită după intrarea în vigoare a proiectului pentru acordarea bonificaţiei de 1%”, este o altă prevedere.

„Reforma sistemului de pensii printr-un nou cadru legislativ îşi propune să asigure sustenabilitatea finanaciară şi predictibilitatea sistemului de pensii, în contextul procesului de îmbătrânire a populației, precum şi corectarea inechităţilor”, se mai arată în expunerea de motive.

CES va analiza proiectul înainte de adoptarea lui.

(sursa: Mediafax)