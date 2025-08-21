Guvernul schimbă regulile Pilonului II de pensii. Ce spune premierul Ilie Bolojan

Șeful Executivului afirmă că schimbările nu aduc beneficii statului, ci sunt menite să ofere predictibilitate și garanții pentru cetățeni, astfel încât banii acumulați să fie plătiți în siguranță, într-o formă eșalonată.

„Legea trebuia adoptată de 17 ani”

„Pilonul II de pensii mi-a căzut în brațe, dacă pot spune așa. Această lege trebuia promovată de aproape 17 ani, dar a fost amânată. România nu își mai permite să lase subiectul nerezolvat, mai ales că în septembrie suntem evaluați pentru aderarea la OCDE, ceea ce ar aduce dobânzi mai mici și împrumuturi mai ieftine.

Guvernul a trimis Parlamentului un proiect de lege care poate fi dezbătut și îmbunătățit. Important este ca fiecare român să știe că banii din Pilonul II nu sunt administrați de Guvern, ci de fonduri private de pensii”, a declarat Bolojan.

Plăți mai rapide și mai flexibile

Premierul a subliniat că modificările propuse vizează stabilitatea sistemului și o mai bună protecție pentru participanți. Printre schimbările aprobate se numără:

creșterea pragului de retragere inițială de la 25% la 30% ;

reducerea perioadei de eșalonare a plăților de la 10 ani la 8 ani.

„Banii vor fi plătiți treptat, așa cum s-au acumulat, dar în condiții mai avantajoase. Astfel, oamenii au garanția că își vor primi economiile într-un mod sigur și predictibil”, a explicat premierul.

Cui folosește măsura?

Întrebarea centrală – cine beneficiază de aceste schimbări? – a primit un răspuns clar din partea premierului: cetățenii, nu statul.

„Statului nu îi aduce niciun avantaj. Folosește exclusiv cetățenilor, pentru că garantează funcționarea stabilă a sistemului. Dacă toți banii ar putea fi retrași instantaneu, s-ar crea un risc major de retrageri masive într-o criză, ceea ce ar afecta toți participanții. În plus, vom reduce și comisioanele de administrare percepute de fondurile private, astfel încât mai mulți bani să rămână în contul fiecărui român”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a mai precizat că întregul pachet legislativ va ajunge în Parlament, unde va putea fi ajustat astfel încât să ofere un cadru stabil și sustenabil pe termen lung.