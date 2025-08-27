Guvernul taie în carne vie: 40.000 de posturi dispar din administrația locală. Adio, polițiști locali și consilieri

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   12:45
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți seara la Antena 3 o serie de măsuri drastice privind reducerea personalului din administrația publică.

Aproximativ 40.000 de posturi vor fi eliminate la nivel național, dintre care:

  • 6.000 de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor (consilieri ai primarilor, viceprimarilor, miniștrilor și secretarilor de stat);

  • 30.000 de posturi din organigramele administrațiilor locale;

  • 4.000 de posturi la Poliția Locală.

Reduceri majore în cabinetele demnitarilor

Cseke Attila a explicat că numărul de consilieri va fi redus semnificativ:

„De la 10.700 de posturi în cabinetele aleșilor locali și demnitari, reducem aproape 6.000. Este o reducere masivă de 57%”, a precizat ministrul.

Disponibilizări în primării

În administrațiile locale unde schema de personal este ocupată integral, primăriile vor fi obligate să facă disponibilizări.

„Unde organigrama este plină, reducerea de 20-25% înseamnă reorganizarea instituției și renunțarea la o parte din personalul bugetar. Recomandarea mea este ca reorganizările să fie pe bune, adică să rămână cei mai buni oameni”, a spus Cseke Attila.

Argumentul ministrului

Potrivit acestuia, măsurile ar trebui să aducă o „eliberare de buget” pentru autoritățile locale, bani care pot fi folosiți în alte scopuri. Totodată, Cseke este convins că persoanele competente, care își vor pierde locurile de muncă, își vor putea găsi rapid alte joburi.

„Dacă sunt buni, nu vor avea probleme să-și găsească un nou loc de muncă”, a conchis ministrul Dezvoltării.

