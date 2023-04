Șeful ANAF anunță suplimentarea listei marilor contribuabili care vor fi controlați

„Acolo unde este o masă mare impozabilă, la Direcția de Mari Contribuabili, acolo trebuie să facem controale să vedem ce se întâmplă la marile firme, să putem să aducem și să scoatem la lumină cât mai mult din sumele care, poate, nu sunt declarate. Nu am o certitudine, dar pe analizele de risc pe care le vom face și pe controalele pe care le vom derula... Deja am selectat 144 de mari contribuabili care vor fi controlați de echipe de inspecție fiscală din teritoriu. Pe lângă inspecțiile pe care le face Direcția de Mari Contribuabili cu aparatul propriu pe care îl are, ca să suplimentăm și să verificăm cât mai mulți din acești mari contribuabili, dăm delegare de competență la inspectori din alte colțuri ale țării ca să verifice aceste firme”, spune la Antena 3 Lucian Heiuș.

Șeful ANAF afirmă că un control la o mare companie este complex și poate dura între șase și opt luni.

Premierul Nicolae Ciucă afirma joi că deficitul în colectare constatat aparține preponderent marilor contribuabili: „Fac un apel public către marii contribuabili să-și plătească datoriile către stat. Dau sarcină instituțiilor statului să facă în așa fel încât să-și îndeplinească sarcinile de serviciu”.

„Am luat decizia ca la nivelul guvernului să identificăm acele măsuri fiscale prin care să chibzuim mai bine cheltuielile, să ne asigurăm că la sfârșitul anului ne încadrăm în limitele de deficit. Toate aceste măsuri au survenit din momentul în care am constatat că există un deficit în colectare. Deficitul aparține preponderent marilor contribuabili. Fac un apel public către marii contribuabili să-și plătească datoriile către stat. În același timp, dau sarcină instituțiilor statului să facă în așa fel încât să-și îndeplinească sarcinile de serviciu și să asigure colectarea acestor venituri. Sunt elemente pe care le-am discutat cu ministrul Câciu, cu șeful ANAF, cu șeful de la Marii Contribuabili, cui șeful de la Vamă... Toți acești șefi de instituții trebuie să înțeleagă că e nevoie de coordonare foarte bună între instituții, dar și de o coordonare și un dialog cu cei cu care lucrează în mod nemijlocit”, spune Nicolae Ciucă la începutul ședinței de guvern.

Premierul Nicolae Ciucă a cerut săptămâna trecută reduceri de cheltuieli în ministere.

Ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, spunea că „gaura de la buget nu e în niciun caz de 20 de miliarde de lei”. El afirmă că încetinirea încasării veniturilor se cifrează undeva la 4,7 miliarde de lei față de programat.

