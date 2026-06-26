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Fostul șef ANI îl acuză direct pe Klaus Iohannis: Am fost amenințat!

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   22:30
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Fostul șef ANI îl acuză direct pe Klaus Iohannis: Am fost amenințat!
Acuzații grave la adresa lui Klaus Iohannis

Horia Georgescu, fostul președinte ANI, a declarat că fostul președinte al României Klaus Iohannis l-a „amenințat în mod direct”.

Fostul președinte ANI Horia Georgescu a fost invitat, vineri, la emisiunea MEDIAFAX OFF the Record.

El a declarat că „Iohannis e cunoscut ca fiind un om ranchiunos și un om răzbunător”.

„Un nivel intelectual foarte scăzut. Se știau lucrurile astea. El părea inteligent că nu vorbește, dar el nu vorbea că nu avea capacități intelectuale”, a transmis acesta.

Întrebat dacă a fost răzbunarea lui Iohannis, Georgescu a declarat „evident. Prin diversi actori din sistem”.

„Iohannis m-a amenințat și în mod direct la un eveniment al GDS. Eram acolo cu alte două persoane care pot să confirme lucrul ăsta. Un reporter și încă o persoană”, a afirmat Georgescu.

„Și a trecut pe lângă mine, l-am salutat. «Ce faceți?» Și eu zic «Bine, aici la eveniment». «E în regulă. Nu știu cât o să mai faceți bine». M-a amenințat direct”, a spus fostul președinte ANI.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: Horia Georgescu klaus iohannis amenintare
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