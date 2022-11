Ilie Năstase, prins din nou băut la volan, a înjurat o jurnalistă: ”Ești o comunistă. Hai! Du-te dracu de proastă!”

Năstase nu este la prima abatere, când vine vorba despre conducerea sub influența băturilor alcoolice.Conform testării, fostul tenismen a fost depistat cu 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La data 18 noiembrie a.c., în jurul orei 00.00, polițiștii Brigăzii Rutiere, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un autovehicul pe o stradă din sectorul 1 din Municipiul București. Polițiștii rutieri au procedat la testarea conducătorului autovehiculului cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1305 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

În cursul zilei de vineri, o jurnalistă Digi 24 l-a contactat pe fostul tenismen pentru a obține un punct de vedere din partea acestuia, însă acesta s-a enervat și i-a adresat cuvinte jignitoare. „Sunteți prea tânără și proastă ca să înțelegeți!”

Discuția dintre Ilie Năstase și jurnalista Digi 24

Jurnalistă: „Vă sun să vă cer un punct de vedere oficial în legătură cu incidentul care a avut loc noaptea trecută, în care ați fost prins băut la volan”.

Ilie Năstase: „Nu am fost prins băut la volan. Am băut două beri. Am primit o amendă, dar cei care m-au urmărit, m-au așteptat acolo două ore și au sunat la 112 să spună că am ieșit din restaurant. (…) Mi-am luat o amendă de 600 de lei și o lună suspendarea carnetului. Ca cineva să vină să te pârască, mi se pare incredibil și pentru asta am decis să plec din România. Nu e prima dată când mi se face chestia asta”.

Jurnalistă: „Știți că nu aveți voie să vă urcați absolut deloc la volan dacă ați consumat alcool?”

Ilie Năstase: „Absolut deloc? De ce în țările civilizate ai voie să bei două beri? De ce nu îi copiem și noi pe cei de acolo?”

Jurnalistă: „Asta este legislația de la noi”.

Ilie Năstase: „Este o legislație proastă, doamnă. Spuneți-mi și mie un român care nu bea o bere sau două și se suie la volan. Spuneți-mi unul că eu nu prea știu. Toți prietenii mei…”

Jurnalistă: „Deci toți prietenii dumneavoastră consumă alcool și se urcă la volan? Asta îmi spuneți?”

Ilie Năstase: „Doamnă, sunteți prea tânără și prea proastă ca să înțelegeți. Dacă v-am răspuns, sunteți o idioată. E bine? Țările civilizate au voie. Dacă dumneata trăiești în țara asta comunistă, ești o comunistă. Hai! Du-te dracu de proastă!”

