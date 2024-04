Programul IMM Plus are undă verde de la Comisia Europeană

Programul se derulează prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) şi Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

„Aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS reprezintă un pas semnificativ în susţinerea economiei României în faţa provocărilor create de criza geopolitică din regiune. (...) Pentru IMM PLUS am primit acceptul Comisiei Europene şi pentru a majora sprijinul pentru IMM-uri şi întreprinderile cu capitalizare medie de piaţă în limita a 280.000 de euro pentru companiile din sectorul agricol, până la 335.000 de euro pentru cele din sectorul pescuitului şi acvaculturii şi până la 2,25 milioane de euro pentru companiile active în alte sectoare.”, spune Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM şi vicepreşedinte AECM.

FNGCIMM va implementa patru din cele şase subcomponente ale programului IMM PLUS, respectiv: IMM România Plus, Construct Plus, IMM Prod Plus şi Agro Plus.

Dumitru Nancu estimează că în perioada 2020-2023 rezultatul implementării programelor IMM INVEST şi IMM INVEST PLUS reprezintă un record european, cu aproximativ 73.000 de garanţii acordate de către FNGCIMM, în valoare de peste 47,2 mld. lei, ce au susţinut finanţări de peste 55 mld. lei.

În cadrul schemei IMM PLUS, ajutorul va lua forma garanţiilor de stat pentru credite de investiţii şi capital de lucru şi a subvenţiilor de dobânzi şi comisioane, obiectivul fiind de a asigura lichidităţile necesare pentru companiile afectate de perturbarea economică provocată de războiul din Ucraina.

Astfel, programul guvernamental IMM PLUS, menţine principalele avantaje ale programului din ediţiile trecute, respectiv:

-Credite garantate de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării acordate de băncile partenere în program;

-Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 10 milioane lei, iar pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat nu poate depăşi 5 milioane lei;

-Garanţiile de stat se acordă pe o durată de maxim 72 de luni pentru creditele de investiţii şi 36 de luni pentru capital de lucru;

-Subvenţii de dobândă pe o perioadă de 12 luni, cu excepţia companiilor din agricultură, pescuit şi acvacultură;

-Comisioane de risc şi administrare subvenţionate pe toată durata garanţiei.

-Ajutorul va fi acordat cel târziu la data de 30 iunie 2024.

Recent, FNGCIMM a finalizat demersurile necesare pentru a obţine calitatea de partener de implementare a garanţiei europene indirecte acordate de către Comisia Europeană în cadrul Programului InvestEU.

„După parcurgerea cu succes a etapei obligatorii a evaluării pe piloni, realizată de auditorul extern independent KPMG România şi agreată de departamentul de resort din cadrul Comisiei Europene, ne aflăm în linie dreaptă pentru a accesa noi surse de garantare, pe care sperăm să le punem la dipoziţia companiilor româneşti în perioada imediat următoare”, spun reprezentanţii instituţiei.

(sursa: Mediafax)