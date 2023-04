Un imobil cu risc seismic din Piaţa Pache Protopopescu va fi consolidat prin PNRR

Depus de Municipalitate, prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, proiectul vizează consolidarea seismică şi renovarea energetică moderată a imobilului situat din Piaţa Pache Protopopescu, nr. 11, Sector 2.



Clădirea este o construcţie multietajată, cu funcţia de locuinţe colective şi spaţii cu altă destinaţie, formată din două corpuri, dintre care cel principal are un regim de înălţime de S1+S2+P+3E+M, fiind construit între 1936-1940, iar cel secundar are un regim de înălţime de S+P+2E şi este realizat în jurul anului 1910.



Clădirea este cuprinsă în Zona protejată 5 - bulevardul Carol şi are o suprafaţă desfăşurată de 1.349,24 de metri pătraţi, fiind încadrată în clasa de risc seismic RS1.



Valoarea finanţării aprobate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este de 5.532.705,82 de lei cu TVA, iar proiectul demarat în februarie va fi implementat până pe 30 iunie 2026.