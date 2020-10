Inconștiență? Spitalul Militar de Urgență Sibiu are 15 paturi ATI care stau nefolosite, deoarece se fac renovări

Bright lights at the end the hospital corridor. The concept of life and death.

Spitalul Militar de Urgență Sibiu are 15 paturi ATI complet funcționale care stau nefolosite, în condițiile în care în țară se caută cu disperare locuri pentru bolnavii COVID în stare gravă. Unitatea medicală este în renovare până, cel mai probabil, în luna decembrie.

Directorul DSP Sibiu, dr. Gabriel Budescu, a declarat, vineri, în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu, că Spitalul Militar de Urgență nu poate prelua pacienți COVID-19 pentru că e în renovare.

„Astăzi (vineri – n.r.) am efectuat o vizită de informare la Spitalul Militar să vedem care este stadiul pregătirilor, pentru că Spitalul Militar este în renovare, inclusiv ATI (...) până la sfârşitul lui noiembrie, s-ar putea luna decembrie”, a spus Budescu.

Acesta a spus că a avut loc o discuţie cu comandantul Spitalului Militar Sibiu pentru a identifica dacă sunt spaţii sau dacă este posibil să găsească o soluție pentru a putea fi pregătiţi, dacă situaţia o va cere, pentru a prelua anumite patologii din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, care este, în prezent, sufocat de numărul mare de bolnavi COVID-19.

Soluțiile vor putea fi găsite, însă, doar în momentul când va fi primit şi acordul Ministerului Apărării, potrivit directorului DSP Sibiu, care spune că, în prezent, paturile ATI din Spitalul Militar sunt acoperite.

„Paturile de la ATI sunt acoperite, nu funcționează, acolo sunt lucrări, sunt schele. (...) Sunt schele în ATI. Toate paturile sunt acoperite cu un plastic anume pentru că sunt protejate”, a mai spus Budescu.

Întrebat de ce specialiștii Spitalului Militar Sibiu nu ajută celelalte spitale COVID din județ, medicul Gabriel Budescu nu a răspuns.

Comandantul Spitalului Militar Sibiu, comandantul Doru Moga, a declarat, în aceeași ședință, că regulamentul militar nu îi dă voie să facă niciun fel de declarații.

„Din păcate, cum am explicat la toți cei care m-au contactat, nu am mandat să vorbesc. Dacă doriți, puteți trimite întrebări în scris și vă răspund la ele. Trebuie să respect regulamentul militar. Dacă se înțelege acest lucru, bine, dacă nu, nu am ce să fac altceva”, a spus Moga.

Spitalul Militar de Urgență Sibiu a preluat, în timpul stării de urgență, o parte din patologia Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, care era închis și se ocupa doar de cazurile COVID-19. Spitalul Militar de Urgență Sibiu este, de altfel, singurul din oraș, care nu a tratat niciun pacient infectat cu SARS-CoV-2.

Cei mai mulți dintre sibienii cu coronavirus sunt internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, iar spitale suport sunt Spitalul TBC și Spitalul CFR, însă niciunul dintre cele două nu au terapie intensivă.

(sursa: Mediafax)