INS: Cele mai multe călătorii efectuate în primele 9 luni de rezidenţi au fost pentru vacanţe

Potrivit datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică cele mai multe călătorii efectuate în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie de rezidenţii din România au fost pentru vacanţe, predominând cele cu durata de 1-3 înnoptă

Numărul călătoriilor turistice efectuate de rezidenţi în primele nouă luni ale acestui an a fost de 13,391 milioane, ponderea călătoriilor pentru vacanţe în total călătorii fiind de 93%, pentru călătoriile de afaceri şi motive profesionale de 2,1%, iar pentru alte motive (pelerinaj religios, tratament medical etc.) de 4,9%.



Cele mai multe călătorii pentru vacanţe şi pentru afaceri şi motive profesionale au fost cele de 1-3 înnoptări, acestea reprezentând 59% din totalul călătoriilor pentru vacanţe şi 57,2% din totalul călătoriilor pentru afaceri şi motive profesionale.



S-a menţinut preferinţa turiştilor români privind modalitatea de cazare în cadrul călătoriilor pentru vacanţe, 52,3% dintre aceştia preferând cazarea la rude şi prieteni. A urmat cazarea în hoteluri şi unităţi similare, în proporţie de 24,5%, şi alte unităţi de cazare (cabane turistice, pensiuni turistice, pensiuni rurale, bungalouri, spaţii de cazare pe nave) în proporţie 14,2%. Restul modalităţilor de cazare, respectiv: locuinţe particulare cu chirie (camere şi apartamente de închiriat), case de vacanţă (locuinţe particulare), campinguri şi alte tipuri de cazare fără plată au fost preferate de 9% dintre turişti.



În cadrul călătoriilor de afaceri şi motive profesionale, turiştii români s-au cazat în proporţie de 30,4% în hoteluri şi unităţi similare. Alte modalităţi de cazare au fost utilizate în proporţie de 22,9% la rude şi prieteni, în alte tipuri de cazare fără plată 21,5% şi în locuinţe particulare cu chirie (camere şi apartamente de închiriat) 13,6%. Restul modalităţilor de cazare: case de vacanţă (locuinţe particulare), alte unităţi de cazare şi campinguri au fost preferate de 11,6% dintre turiştii participanţi la acest tip de călătorie.



Luna de vârf pentru călătoriile de vacanţe a fost august, atât pentru călătoriile interne, cu 21,4% din totalul acestui tip de călătorii, cât şi pentru călătoriile externe, cu 33,5% din totalul acestui tip de călătorii.



În cazul călătoriilor de afaceri, luna de vârf a fost luna februarie, pentru călătoriile interne, cu 18% din totalul acestui tip de călătorii şi luna ianuarie pentru călătoriile externe, cu 25,8% din totalul acestui tip de călătorii.



În proporţie de 96,1% călătoriile pentru vacanţe în străinătate, realizate în perioada ianuarie-septembrie, au avut ca destinaţie ţări din Europa, ţările Uniunii Europene reprezentând 91,4% din totalul acestor călătorii.



Numărul total de înnoptări aferente călătoriilor realizate în perioada menţionată a fost de 52,745 milioane (89,5% reprezentând înnoptările pentru călătoriile de vacanţă). Din totalul de 47,227 milioane de înnoptări înregistrate pentru vacanţe, 88,6% au fost realizate în România şi 11,4% în străinătate.



În primele nouă luni din 2021, rezidenţii români au cheltuit aproximativ 12,726 miliarde de lei pentru călătorii de vacanţă şi afaceri, din care 79,7% pentru cele care au vizat destinaţii interne, iar 20,3% pentru cele care au vizat destinaţii externe.



Din totalul cheltuielilor turistice pentru călătorii de vacanţă, 80,9% au reprezentat cheltuielile pentru călătoriile în ţară, iar 19,1% pentru călătoriile în străinătate.



În ceea ce priveşte numărul excursiilor efectuate în perioada ianuarie- septembrie 2021, acesta a fost de 26,061 milioane, din care 99,8% au avut ca destinaţie România. Principalul mijloc de transport preferat a fost maşina personală, cu 45,3% din totalul excursiilor, urmat ca pondere de maşina de ocazie sau a unei rude, cu 26,0%, de autobuz, microbuz sau autocar, cu 25,6% şi de alte mijloace de transport (tren, avion, barcă etc), cu 3,1% .



Principalele scopuri ale efectuării excursiilor interne au fost vizitarea rudelor sau prietenilor (38,9% din totalul excursiilor interne) şi cumpărăturile (31,6% din totalul excursiilor interne). La excursiile externe principalul scop al călătoriei au fost cumpărăturile cu 46,1% din totalul excursiilor externe, urmat de călătoriile pentru petrecerea timpului liber cu 30,1% şi de vizita la prieteni sau rude cu 15,7% din totalul excursiilor externe.



În perioada menţionată, rezidenţii români au cheltuit pentru excursii 7,516 miliarde de lei, din care 99,7% au fost pentru excursiile interne.