Protejează-te de înșelăciunile din mediul online! Polițiștii trag un semnal de alarmă asupra pericolelor care vă pândesc „la un click distanță”

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis sâmbătă, poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), au demarat şi implementat un set de măsuri menite să limiteze amploarea acestui fenomen, printre care se numără şi blocarea apelurilor iniţiate din afara teritoriului României care afişează în mod eronat, incomplet sau fraudulos numere naţionale.



Conform sursei citate, "apelurile cu numere "spoofing" implică falsificarea identităţii apelantului (caller ID spoofing) prin tehnologia Voice over IP (VoIP) pentru a afişa un număr diferit de cel real, de obicei pentru a crea încredere sau urgenţă şi a comite fraudă, cum ar fi furtul de date personale sau financiare".



În mod frecvent, atacurile încep cu colectarea unor informaţii aparent banale precum nume, adresă, vârstă, tranzacţii vizibile public sau menţiuni de pe reţele sociale.



Autorii folosesc aceste date ca elemente de verificare pentru a spori credibilitatea convorbirii. Ulterior, se iniţiază un apel în care apare afişată o identitate oficială (de exemplu "Poliţia Română", "Inspectoratul de Poliţie X" sau denumirea unei instituţii bancare).



Infractorii solicită, în unele cazuri, coduri primite prin SMS, prezentate ca "coduri de verificare" care ar demonstra bună credinţa victimei sau ar permite blocarea unei tranzacţii. În alte situaţii, aceştia cer instalarea unei aplicaţii de acces la distanţă sub pretextul "verificării probelor", iar, odată instalată, aplicaţia oferă controlul total asupra telefonului sau computerului, permiţând acces la conturi şi parole. Iar alteori, infractorii solicită transferuri de bani în conturi intermediare, explicând că sumele sunt puse "în custodie" în cadrul anchetei, o formulare gândită să mascheze direcţia finală a banilor şi să împiedice intervenţia imediată a băncii.



Comunicarea este adesea efectuată şi în echipă: un apel aparent oficial de la "poliţie" este urmat de un al doilea apel de la "banca" care confirmă necesitatea unor acţiuni sau de mesaje care conţin linkuri sau numere de cont. Acest aranjament dă impresia de legitimitate prin confirmare multiplă, avertizează poliţiştii.



Acest fenomen este întâlnit la nivel european, nu doar pe teritoriul ţării noastre, având caracter transfrontalier, întrucât, din investigaţiile efectuate, s-a constatat că apelurile provin din afara României.



Poliţiştii recomandă cetăţenilor să nu furnizeze niciodată coduri SMS (OTP), parole, PIN-uri sau date de pe card la telefon, să încheie imediat apelul şi să contacteze direct instituţia respectivă, folosind numerele de telefon oficiale, să nu instaleze aplicaţii la cererea telefonică a unei persoane necunoscute, chiar dacă se prezintă drept poliţist sau angajat bancar şi să nu efectueze transferuri de bani, să nu cumpere vouchere sau carduri preplătite la indicaţia telefonică a unui "reprezentant".



De asemenea, cetăţenii trebuie să fie atenţi la apelurile insistente, cu ton ameninţător sau care cer acţiuni imediate, acestea fiind semne clare ale unei tentative de fraudă, să activeze autentificarea în doi paşi (2FA) în aplicaţiile bancare şi conturile importante, cu o aplicaţie de tip "Authenticator" (nu doar SMS), să folosească parole puternice şi diferite pentru fiecare cont şi să nu le dea la nimeni, precum şi să evite publicarea pe internet de informaţii personale, cum ar fi CNP-ul, adresa completă, fotografii ale actelor sau date bancare.



Alte recomandări vizează verificarea periodică a aplicaţiilor instalate şi atenţie privind permisiunile (ex. acces la SMS, contacte, ecran), evitarea deschiderilor linkuri din SMS-uri sau e-mailuri suspecte, folosirea unui antivirus de încredere şi activarea funcţiile de blocare a apelurilor de la numere necunoscute sau private.