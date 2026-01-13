Întârzieri ale trenurilor din cauza frigului: unele curse au ajuns chiar și cu trei ore mai târziu

Potrivit programului de sosiri din Gara București Nord, IRN 11500 Arad – București Nord, gestionat Astra Călători urma să ajungă în Capitală la ora 7:29, însă a avut o întârziere de 160 de minute.

Trenul IRN 79 Budapesta-Keleti – București Nord, a ajuns în Capitală tot cu o întârziere de 160 de minute. RE 116112 Craiova – București Nord, al companiei Softrans a avut o întârziere de 105 minute.

Afectați de vremea rea sunt și călătorii care sosesc de la Pitești. Trenul RE 9204, gestionat de CFR Călători, are o întârziere de o oră. Acesta ar fi trebuit să ajungă în Capitală la ora 10:21.

Afectată a fost și cursa RE 9910 Craiova – București Nord. Trenul urma să ajungă în Capitală la 10:35, însă a înregistrat o întârziere de 25 de minute.

De asemenea, cursa IRN 473 Budapesta- Keleti – București Nord, care urma să ajungă la 10:37 în Capitală, a înregistrat o întârziere de 25 de minute.

În ceea ce privește plecările din Capitală, trenul RE 11631 care a plecat spre Brașov a pornit la drum după o întârziere de 85 de minute, iar trenul R8121 a pornit la drum după o întârziere de 10 minute.

(sursa: Mediafax)