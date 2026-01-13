Întârzieri ale trenurilor din cauza frigului: unele curse au ajuns chiar și cu trei ore mai târziu

x close
de Redacția Jurnalul    |    13 Ian 2026   •   11:51
Sursa foto: Hepta/Întârzieri în Gara de Nord

În contextul vremii nefavorabile din ultima perioadă, trenurile au întârzieri la sosirile, dar și la plecările din gări. Iată ce întârzieri au avut trenurile care au sosit sau au plecat din Capitală. Printre cele mai întârzieri au suferit cursele care vin din vestul țării, dar și din Oltenia.

Potrivit programului de sosiri din Gara București Nord, IRN 11500 Arad – București Nord, gestionat Astra Călători urma să ajungă în Capitală la ora 7:29, însă a avut o întârziere de 160 de minute.

Trenul IRN 79 Budapesta-Keleti – București Nord, a ajuns în Capitală tot cu o întârziere de 160 de minute. RE 116112 Craiova – București Nord, al companiei Softrans a avut o întârziere de 105 minute.

Afectați de vremea rea sunt și călătorii care sosesc de la Pitești. Trenul RE 9204, gestionat de CFR Călători, are o întârziere de o oră. Acesta ar fi trebuit să ajungă în Capitală la ora 10:21.

Afectată a fost și cursa RE 9910 Craiova – București Nord. Trenul urma să ajungă în Capitală la 10:35, însă a înregistrat o întârziere de 25 de minute.

De asemenea, cursa IRN 473 Budapesta- Keleti – București Nord, care urma să ajungă la 10:37 în Capitală, a înregistrat o întârziere de 25 de minute.

În ceea ce privește plecările din Capitală, trenul RE 11631 care a plecat spre Brașov a pornit la drum după o întârziere de 85 de minute, iar trenul R8121 a pornit la drum după o întârziere de 10 minute.

(sursa: Mediafax)

