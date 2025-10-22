Care sunt companiile pe buzele generației Z și în care merită investit?

Studiile arată o schimbare în obiceiurile tinerilor în comparație cu generațiile anterioare. Comportamentele asociate în mod tradițional cu tineretul precum consumul de alcool, fumatul sau petrecerile, au fost ambadonate în favoarea unor rutine mai concentrate pe îngrijirea personală, sănătatea fizică și mentală și bunăstarea pe termen lung. Acest lucru înseamnă că și companiile care sunt integrate în viața de zi cu zi a tinerilor merită atenție din partea investitorilor, arată analiștii XTB.

Concret, investiția în brandurile acestea nu înseamnă doar a paria pe rezultate financiare, ci și pe transformările culturale și de consum care vor modela următoarele decenii.

Generațiile Alpha, născută după 2010, și Z, care a venit pe lume la sfârșitul anilor 1990, sunt primele care au crescut în întregime în secolul XXI. Astfel, aceștia sunt tineri digitali, obișnuiți cu tehnologia, asistenții virtuali și inteligența artificială încă de la o vârstă fragedă. Trăsăturile comune includ o afinitate ridicată pentru conținutul vizual și interactiv, o influență asupra obiceiurilor de cumpărare ale familiei și o preocupare mai mare pentru sustenabilitate și sănătate mentală.

Odată cu fiecare schimbare generațională, apar companii care devin puncte de referință cotidiene pentru tineri și care pot capitaliza această relevanță culturală pe piața bursieră.

Lululemon

Lululemon a început ca un brand de yoga, dar ulterior a devenit un simbol al îmbrăcămintei sportive pentru tineri, purtată atât în sala de fitness, cât și în afara acesteia. În ultimii ani, a fost unul dintre brandurile de haine cu cea mai rapidă creștere din SUA, cu venituri anuale de aproape 10 miliarde de dolari și o marjă operațională mai mare decât cea a giganților precum Nike sau Adidas. La nivel internațional, a fost raportată o creștere a vânzărilor de peste 20% în al doilea trimestru, indică analiștii XTB.

Compania este foarte populară în rândul tinerilor din mediul urban și de vârstă universitară din SUA și Canada, până la punctul în care apar pe TikTok trenduri precum „efectul Lululemon” sau a fi „o fată/un băiat Lulu”. Pentru că aceste noi generații de tineri acordă prioritate sănătății fizice și esteticii, Lululemon se poziționează ca un brand cu o puternică expansiune internațională și capacitatea de a păstra consumatori tineri, cu venituri ridicate.

Uber

Un alt jucător important în piață, Uber, s-a impus ca fiind cea mai recunoscută platformă de ridesharing la nivel global, cu peste 150 de milioane de utilizatori activi lunar. În al doilea trimestru al anului, a generat o creștere a veniturilor de 18%, surprinzând pozitiv piața. Pentru generația Z, care amână achiziționarea propriilor mașini, și generația Alpha, care va crește într-o lume mai urbană și mai durabilă, Uber reprezintă standardul pentru transportul flexibil.

Diversificarea sa cu Uber Eats și investițiile în mașini autonome îi consolidează potențialul de creștere și îl fac un actor-cheie în economia tinerilor. Aceștia apreciază opțiunile sănătoase, dar și rapiditatea. Uber Eats, care reprezintă deja aproape 30% din veniturile totale ale companiei, răspunde acestei duble cereri: mâncare sănătoasă și livrare în câteva minute. De fapt, în cadrul aplicației, restaurantele cu mâncare sănătoasă au înregistrat o creștere de două cifre a comenzilor în ultimii ani, în special cele pe bază de plante.

WW International

WW International (anterior Weight Watchers) este de asemenea în atenția tinerilor, după ce s-a reinventat ca o platformă completă de wellness și are peste 3,5 milioane de abonați digitali. Piața globală de wellness este estimată la peste 5 trilioane de dolari, iar WW își caută locul în această industrie în plină expansiune, explică XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

Pe lângă programe digitale, WW a lansat antrenori virtuali și noi alianțe strategice care o apropie de tineri, conectându-se la tendința de a avea grijă atât de corpul, cât și de sănătatea lor mentală. Aceasta din urmă este una dintre principalele schimbări în rândul tinerilor - discuțiile despre anxietate, terapie sau îngrijirea psihologică nu mai sunt un tabu. Pandemia a accelerat această conștientizare, iar astăzi există un interes crescând pentru echilibrul dintre corp și minte.

Aplicațiile de meditație, practicile de mindfulness sau pur și simplu căutarea unor medii mai calme fac parte din această nouă cultură a bunăstării, care coexistă cu hiperconectivitatea digitală și cerințele academice sau profesionale.

Roblox

Cu peste 111 milioane de utilizatori activi zilnic, Roblox nu este doar un joc video, ci o platformă unde tinerii se joacă, creează lumi și socializează, totul pe o platformă digitală extrem de activă.

În SUA, mai mult de jumătate dintre copiii sub 16 ani folosesc Roblox în fiecare lună, ceea ce îl face un ecosistem central pentru tineri. Modelul său de afaceri bazat pe tranzacții și conținut creat de utilizatori asigură o bază de venituri recurente și un angajament greu de egalat în industria divertismentului digital. Tinerii petrec mult timp în fața ecranelor, cum ar fi smartphone-uri, tablete, console de jocuri video, televizoare și computere. În medie, copiii cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani din Statele Unite petrec 7 ore pe zi în fața ecranelor, iar o mare parte din acest timp este petrecut pe Roblox, punctează analiștii XTB.

O analiză din 2024 a estimat că Roblox are în medie de două până la trei ori mai mulți utilizatori activi lunar decât PlayStation, reprezentând de 2,85 ori numărul de utilizatori. De fapt, în ultimul trimestru, a raportat că creșterea și implicarea utilizatorilor săi continuă să fie excepționale, cu o creștere de 41% de la an la an.

Spotify

Spotify este liderul mondial în domeniul streamingului de muzică, cu peste 696 de milioane de utilizatori activi lunar, dintre care 276 de milioane sunt utilizatori plătitori. În al doilea trimestru al anului 2025, veniturile sale au crescut cu 10% față de anul precedent, ajungând la 4,2 miliarde de euro. Platforma și-a extins aria de acoperire cu podcasturi și conținut de wellness, oferind peste 5 milioane de emisiuni în catalogul său.

Pentru tineri, Spotify este poarta de acces către artiștii descoperiți pe TikTok și către cultura audio în creștere. Modelul său de abonament recurent și extinderea către noi formate îl fac un actor indispensabil în viața digitală a generațiilor Z și Alpha, asigurându-i relevanța în ecosistemul cultural și tehnologic.

Se estimează că aproximativ 29% dintre utilizatorii globali ai Spotify au vârste cuprinse între 25 și 34 de ani. Alți 26% au vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate din baza de utilizatori aparține în mod clar grupurilor mai tinere.

Toate aceste companii - Uber, Lululemon, WW International, Robinhood, Roblox și Spotify - reprezintă obiceiuri care definesc generația Z și generația Alpha.

(sursa: Mediafax)