Ioana Mihăilă, despre vaccinul anti-HPV: Sper ca obiectivul de a fi eradicat cancerul de col uterin va fi la un moment dat atins

Foto: Lucian Alecu

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, că pentru acest an au fost bugetate 40.000 de doze de vaccin anti-HPV, exprimându-și speranța că obiectivul de a fi eradicat cancerul de col uterin va fi atins la un moment dat.

„Sper că viteza şi eficienţa cu care vom vaccina de acum încolo vor fi mai bune şi că acest obiectiv de a eradica cancerul de col uterin va fi la un moment dat atins. (...) Screeningul este bine să fie făcut la nivel de asistenţă medicală primară. În Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, am introdus tocmai această întărire a capacităţii medicului de familie de a fi un actor activ în măsurile de prevenţie specifice pentru recoltarea testului Papanicolau şi a testului care diagnostichează infecţia cu HPV", a spus Mihăilă, la o dezbatere despre vaccinarea anti-HPV organizată, la Palatul Parlamentului, de deputaţii USR PLUS Cătălin Teniţă şi Diana Stoica.

Ministrul Sănătăţii a precizat că întărirea capacităţii medicului de familie vine în paralel cu dotarea laboratoarelor regionale cu aparatură care să fie suficient de performantă încât să se facă diagnosticarea într-un timp util şi mult mai rapid şi mai eficient.

De asemenea, în PNRR a fost inclusă o component de digitalizare, astfel încât trasabilitatea probelor și eliberarea rezultatelor să se realizeze mult mai ușor și să se asigure o colaborare foarte bună între toate liniile și nivelurile de asistență medical, a mai precizat ministrul Sănătății.

„Prin europarlamentarul nostru Alin Mituţă am întrebat dacă nu cumva Comisia Europeană ar putea să facă achiziţie centralizată a vaccinului, printr-un program similar cu ce se întâmplă acum pentru achiziţia vaccinurilor împotriva COVID-19. Şi pentru că această boală este mai mult decât cifre şi decât strategii, pentru că ştim că, în momentul acesta, o femeie este diagnosticată cu cancer de col uterin şi pentru că România nu este tocmai într-o situaţie bună în aceea ce priveşte prevenţia, dar nici în ceea ce priveşte supravieţuirea pacientelor cu cancer de col uterin, vreau să transmit un mesaj de speranţă, speranţă pe care o am şi eu. Anul acesta fiica mea va fi vaccinată, are 13 ani şi este în grupa ţintă şi aştept cu nerăbdare", a mai afirmat Ioana Mihăilă.