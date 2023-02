Iohannis: Salut acordul referitor la Cadrul Windsor. UE și Marea Britanie rămân aliați strategici

„Salut anunțul Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitor la Cadrul Windsor pentru Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord care oferă soluții sustenabile în interesul tuturor comunităților. Uniunea Europeană și Marea Britanie rămân aliați strategici, dedicați să abordeze împreună provocările globale.

Premierul britanic, Rishi Sunak, şi preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au ajuns la un nou acord privind statutul post-Brexit al provinciei britanice Irlanda de Nord, afirmă oficiali de la Londra şi de la Bruxelles.

„S-a ajuns la un acord, a fost definitivat”, a declarat un oficial guvernamental de la Londra, sub protecţia anonimatului, potrivit cotidianului The Guardian. Acordul a fost confirmat de un oficial de la Bruxelles, citat de BBC News.

