Iohannis, decizie privind exporturile de cereale din Ucraina în România, după întâlnirea cu Zelenski

Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la New York, o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și viceprim-ministrul Republicii Bulgaria, Mariya Gabriel, la New York.

„Am discutat în esență chestiunile legate de tranzitul produselor agricole din Ucraina înspre piețele lumii și felul în care se poate gestiona o problemă care a apărut acum câteva luni de zile și anume exportul acestor produse în statele prin care s-ar face tranzit, adică vânzarea acestor produse în România, în Bulgaria și așa mai departe”, a spus șeful statului.

Acesta a anunțat că România a găsit soluții.

„Noi am găsit soluții, și vreau să subliniez acest lucru, am găsit soluții atât pentru tranzitul produselor agriocole din Ucraina spre piețele mondiale, cât și pentru a gestiona exportul acestor produse spre România. Am găsit deschidere în partea ucraineană, Guvernul României s-a implicat foarte bine și s-au negociat condiționalități, Comisia a venit cu soluții suplimentare. În esență este vorba de un sistem de autorizare a acestor exporturi, care autorizare trebuie să fie agreată și de o parte, și de cealaltă, în acest fel putând să controlăm foarte bine fenomenul și să nu afectăm fermierii din România, care sigur au nemulțumiri legate de aceste produse”, a explicat Iohannis.

El nu a vrut să comenteze abordările altor state în privința exporturilor de cereale din Ucraina.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)