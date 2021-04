Iohannis, mesaj de condoleanțe, după moartea Prințului Philip. „România este alături de Familia Regală și de poporul britanic”

Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, pe contul de Twitter, un mesaj de condoleanțe Familiei Regale și poporului britanic, după decesul prințului consort Philip, soțul reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii.

I learned with great sadness about the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. RO stands with the @RoyalFamily & the British people in this time of sorrow, expressing our condolences & full confidence that history will honour the contribution of H.R.H.