Iohannis, pledoarie pentru golf și pentru Duster

Golful se poate practica la orice vârstă și încurajez pe cât mai mulți să descopere acest frumos sport, care oferă multe satisfacții, a declarat sâmbătă președintele Klaus Iohannis, prezent la decernarea premiilor Cupei de Golf „Paul Tomiță” de la clubul de golf din comuna Pianu, Alba.

„Mă bucur să întâlnesc aici atâția oameni pasionați de golf, un sport care nu este deloc exclusivist și care oferă un foarte bun prilej de a petrece mai mult timp în natură, de a face mișcare, mai ales în acest context pandemic care face dificilă practicarea multor sporturi”, a adăugat președintele.

Klaus Iohannis a testat și noul Duster, produs de uzina Dacia. „Am urcat astăzi la volanul noului Duster, o mașină produsă în România și deja celebră în Europa. Chiar și în condițiile pandemiei, am apreciat modul în care în industrie, și în economie în general, firmele s-au pregătit și s-au adaptat corespunzător pentru continuarea activităților economice în condiții de siguranță. Știu că v-a fost greu tuturor, sunt aici reprezentanți ai mai multor firme din România, însă mă bucur că, împreună, am reușit să trecem peste ce a fost mai greu, în principal datorită vaccinării, care a atenuat în mare măsură criza. Totuși, unele probleme ale lanțului de aprovizionare, și nu mă refer aici doar la situația componentelor electronice, și-au pus amprenta deja pe prima jumătate a acestui an. Dacă luăm doar exemplul Daciei Duster, vânzarea a aproape 2 milioane de mașini în ultimii 12 ani reflectă cu certitudine menținerea unei poziții privilegiate în rândul preferințelor clienților”, a spus președintele.

Iohannis a vorbit și despre nevoia de dialog dintre Guvern și mediul de afaceri, dar și de nevoia de bani peentru a face performanță în sport. „Sportul românesc are mare nevoie de politici publice mai bine țintite, de resurse, de infrastructură modernă și accesibilă, dar mai ales de implicare la toate nivelurile de organizare administrativă, economică și socială. Dacă ne referim la economie, dezvoltarea nu poate avea loc fără investiții, și nu mă refer aici doar la resurse financiare. Dincolo de alocarea de fonduri pentru cercetare-dezvoltare sau de programe precum Rabla și Rabla Plus, industria auto românească, la fel ca întreaga economie națională, are nevoie de stabilitate și predictibilitate. Și de un sprijin din partea statului mai adaptat noii realități post-criză”.

(sursa: Mediafax)