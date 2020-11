Ionuț Dolănescu confirmat pozitiv cu coronavirus

Cântărețul de muzică populară Ionuț Dolănescu a fost confirmat pozitiv cu coronavirus! În prezent el se află în izolare la domiciliu.

"Din fericire, cred că este o formă uşoară. Nu am simptome, nu am febră. Suntem bine şi eu şi soţia mea. Din păcate, ni s-au zădărnicit planurile pentru că noi, astăzi, ar fi trebuit să fim în SUA, să luăm urnele cu asalt şi să votăm în calitate de cetăţeni americani. Trebuia să şi lansez, zilele următoare, un nou album, dar nu se mai poate întâmpla. Stăm în carantină 14 zile pentru că vineri am fost testați pozitiv. Nu aveam simptome, doar că am simţit nevoia să fac acest gest, ştiind că plec peste hotare. În seara zilei de vineri am fost sunat de la spital, mi s-a spus că suntem pozitivi şi atunci am anulat zborurile şi stăm cuminți în casă", a spus Ion Dolănescu, la Antena 3.

"Din păcate, şi eu am făcut parte dintre sceptici. Dar iată că acest virus există, trebuie tratat cu seriozitate, trebuie să ne protejăm", a mai artistul, la Antena3